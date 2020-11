Bon plan : Surfshark VPN offre… 247€ de réduction au Black Friday 🔥

Si vous faites partie des internautes qui souhaitent renforcer leur sécurité sur internet et préserver leur anonymat, vous devriez installer un VPN sans plus attendre. C’est d’autant plus vrai en ce moment car vous ne payerez jamais votre abonnement à un prix aussi bas.

Ces logiciels qui fonctionnent aussi bien sur ordinateur, smartphone et tablette que sur Smart TV offrent une protection en ligne optimale. En plus de ça, les VPN abolissent toutes les restrictions du web afin que les utilisateurs puissent naviguer librement où qu’ils se trouvent.

Parmi les VPN qui se démarquent à quelques jours du Black Friday, on retrouve Surfshark. Ce VPN ultra simple à utiliser est actuellement en forte promotion à -83% sur son abonnement 24 mois. Cette remise aboutit à un prix mensuel de seulement 1,91€ / mois au lieu de son tarif ordinaire à 11,09€. Pour l’évènement, le fournisseur fait cadeau de 3 mois gratuits supplémentaires.

Voici l’offre Surfshark VPN spéciale Black Friday :

Profiter de l’offre Surfshark

Surfshark, un VPN très prometteur

Surfshark est un VPN de qualité qui s’est développé en quelques années. S’il a conquis les internautes du monde entier, c’est parce que son application est intuitive et très performante à la fois.

Surfshark VPN offre une protection immédiate de vos données numériques grâce au chiffrement AES de clé 256 bits qui encapsule vos informations. De quoi être à l’abris de l’usurpation et de l’espionnage en ligne. Dans le même temps, Surfshark s’assure que ses utilisateurs restent anonymes et ne laissent aucune trace en dissimulant leur adresse IP à tout moment. Que vous soyez à votre domicile ou sur les réseaux Wi-Fi publics, vous pourrez naviguer l’esprit tranquille.

Avec ses 1 700 serveurs situés en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie-Pacifique, vous pourrez simuler une nouvelle localisation dans les quatre coins du monde grâce à Surfshark VPN. Et plus précisément, vous aurez accès à une liste répertoriant les 63 pays dans lesquels il est présent.

L’application du VPN Surfshark vous permettra de débloquer des sites internet français géo-bloqués à l’étranger comme certaines plateformes bancaires, TF1, France 2 et d’autres chaînes télévision. Si vous êtes un adepte du streaming, Surfshark devrait vous plaire car il parvient à débloquer près de 15 catalogues Netflix dont le catalogue américain beaucoup plus complet.

Pour garantir la sécurité de votre trafic, les serveurs Surfshark exécutent des DNS privés et offrent une prise en charge avec le protocole OpenVPN/IKEv2. Si vous téléchargez, sachez que ses serveurs sont aussi compatibles avec le P2P.

Une offre Black Friday signée Surfshark

Le Black Friday est un temps fort pour beaucoup de marques et le VPN Surfshark ne déroge pas à la règle. Pour l’occasion, il fait preuve d’une grande générosité en offrant à ses nouveaux clients 3 mois d’abonnement gratuits et une remise de -83%.

Pour bénéficier de son offre, il faudra souscrire à son forfait 24 mois. Avec un rallongement de 3 mois supplémentaires, il revient à seulement 1,91€ par mois alors que la tarif de base avoisine les 11€. Le service est facturé en une fois, soit 51,60€ pour une utilisation de Surfshark pendant 27 mois.

À cette offre s’ajoute des connexions sur un nombre illimité d’appareils si bien que le VPN est très vite rentabilisé. L’application Surfshark est disponible sur les principaux OS. Que vous soyez sur macOS, iOS, Windows, Android ou même Linux, vous n’aurez pas de problème pour installer le VPN et l’activer.

À noter qu’on ne rencontre que rarement un prix si bas accompagné de connexions simultanées illimitées. Et c’est ce qui différencie l’offre Black Friday de Surfshark des autres VPN.

Profiter de l’offre Surfshark