Bon plan VPN : 3 offres à ne pas rater pour être anonyme à 100% 🔥

Difficile de garantir la sécurité de ses données en ligne aujourd’hui face à tous les dangers d’Internet. Heureusement, il existe une méthode imparable pour protéger sa confidentialité : les logiciels VPN (Virtual Private Network).

Leur connexion chiffrée offre aux internautes une navigation sécurisée sur tous leurs appareils. Les serveurs VPN localisés dans le monde entier permettent également de changer sa localisation et d’accéder aux contenus d’autres pays ou de contourner la censure et les géoblocages.

Ce mois-ci, les offres VPN battent leur plein. Nous avons sélectionné les trois meilleures offres venant de prestataires VPN de renom comme CyberGhost, NordVPN et Surfshark. Après un comparatif minutieux, c’est le VPN CyberGhost qui propose le deal le plus intéressant : 3 ans de protection VPN pour seulement 2€ / mois avec 3 mois d’utilisation gratuits en supplément. La promo de CyberGhost permet de faire 389€ d’économies.

Découvrez les détails de cette offre juste ici :

1. CyberGhost VPN : une offre Halloween à 2€ / mois

CyberGhost est un excellent VPN utilisé par nos équipes depuis plusieurs années et il n’a jamais déçu. Pour Halloween, CyberGhost propose une offre 3 ans et 3 mois gratuits à 78€, ce qui revient à 2€ / mois. C’est une baisse de 83% par rapport à son tarif ordinaire de 11,99€ / mois. L’achat de l’abonnement spécial Halloween est garanti pendant 45 jours sans aucune condition.

CyberGhost VPN met à disposition plus de 6 700 serveurs situés dans 90 pays. Grâce à ce nombre impressionnant, vous pourrez obtenir de différentes localisations sur internet selon vos besoins. Le fournisseur chiffre également vos données en s’appuyant sur l’algorithme AES-256 et il masque intégralement votre adresse IP afin qu’elle ne soit pas visible auprès des sites web fréquentés. Votre identité est donc préservée.

La facilité d’utilisation est le mot d’ordre avec l’application CyberGhost. Son interface très simplifiée n’intègre que les fonctionnalités de base les plus importantes. Pour vous faciliter la vie, les serveurs VPN sont triés selon leur fonction dans les catégories Streaming et Téléchargement. On trouve par exemple un serveur optimisé pour Netflix US et un autre pour débloquer Hulu.

Les performances de CyberGhost en termes de vitesse sont très bonnes. Les interruptions de connexions n’interviennent que rarement. Si cela devait arriver, vous êtes protégé par le Kill Switch intégré qui bloquera votre trafic web jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie.

L’application CyberGhost est compatible sur les systèmes macOS, iOS, Windows, Android et Linux. L’installation peut donc s’effectuer sur votre Smart TV Android et le Fire TV Stick d’Amazon. En bonus, votre compte CyberGhost permet d’utiliser et d’activer le VPN sur 7 appareils différents en simultané.

2. NordVPN et sa grande loterie

En deuxième place de notre classement, on trouve NordVPN. Ce fournisseur très réputé a sorti le grand jeu en cette fin du mois d’octobre avec son offre spéciale Cyber Month. En gros, il s’agit d’une loterie géante où tout le monde sort gagnant. Il suffit simplement de souscrire à son forfait 2 ans déjà en réduction à 3,15€ / mois pour obtenir un cadeau en échange.

À la clé, vous pouvez espérer gagner un abonnement NordVPN d’un mois, d’un an ou de 2 ans en plus de celui auquel vous venez de souscrire. L’avantage c’est qu’il n’y a pas de perdant : vous gagnez quoiqu’il arrive. Selon le résultat, NordVPN vous reviendra au mieux à 1,58€ / mois (si vous remportez l’abonnement 2 ans) ou à 3€ / mois (si vous gagnez 1 mois supplémentaire).

NordVPN vous apportera une protection optimale grâce à un chiffrement puissant opéré par ses 5 492 serveurs sur vos données web. Le fournisseur est présent dans 59 pays et sur tous les continents. C’est un peu moins que CyberGhost mais cela devrait être suffisant pour débloquer les sites et applications web bloqués dans votre zone géographique.

L’application NordVPN embarque de nombreuses fonctionnalités additionnelles visant à renforcer votre anonymat (Onion Over VPN, Double VPN) et à améliorer votre expérience de navigation (bloqueur de logiciels malveillants et de publicités, serveurs P2P).

NordVPN offre six connexions simultanées par compte pour vous laisser profiter de votre VPN sur tous vos équipements informatiques. Des extensions sur Chrome et Firefox sont également disponibles gratuitement avec votre abonnement.

3. Surfshark VPN en promo à 2,10€ / mois

Terminons ce top 3 avec notre dernier bon plan : le VPN Surfshark. Connu pour ses tarifs compétitifs et son application VPN performante, Surfshark a su nous convaincre lors de notre test. Si vous voulez opter pour ce VPN, c’est le moment car ses prix sont en baisse de -81% et l’abonnement 24 mois revient donc à 2,10€ / mois contre 10,95€ sans remise. Au total, vous devrez débourser seulement 50,51€ et vous pourrez utiliser Surfshark VPN sans limite pendant deux ans.

Surfshark garantira la sécurité de toutes vos informations personnelles et activités en ligne en appliquant un chiffrement sur le trafic entrant et sortant de votre appareil. Votre identité fera l’objet d’un camouflage puisque le VPN cache votre adresse IP ainsi que la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez.

Vous pourrez vous connecter à l’un de ses 1 700 serveurs et choisir parmi une liste de 63 pays du monde pour simuler une nouvelle localisation. Si vous êtes abonné à Netflix, sachez que Surfshark débloque 15 librairies différentes. De quoi multiplier vos options de films et séries TV. Avec Surfshark VPN, vous pourrez aussi accéder aux chaînes de télévision étrangères depuis votre canapé si l’envie vous prend. Et si vous résidez à l’étranger, vous retrouverez vos programmes locaux comme si de rien n’était en choisissant un serveur dans le pays concerné.

L’application du VPN Surfshark intègre un dispositif CleanWeb qui vous protège contre les malwares, les attaques de phishing et les fuites d’IP. Retrouvez toutes ses fonctionnalités détaillées dans notre avis Surfshark VPN.

L’atout incontournable de Surfshark concerne ses connexions simultanées illimitées par compte. Elles autorisent l’installation du VPN sur un nombre illimité d’appareils et avec sa compatibilité multi-supports, vous avez l’embarras du choix : ordinateurs, mobiles, tablettes, Smart TV ou Fire TV Stick.

