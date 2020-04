Bon plan VPN : 3 offres flash à ne pas louper (et une à 1,79€) 🔥

Les fournisseurs de VPN envahissent le marché français avec des promos toujours plus attractives. Ces logiciels informatiques, disponibles pour ordinateur, tablette et mobile permettent de gagner en anonymat sur internet et de changer son adresse IP. Ces deux capacités offrent une ribambelle d’avantages qui expliquent le succès grandissant des VPN en France et dans le monde. Cette semaine, 3 offres éphémères valent particulièrement le détour : celles de Surfshark, CyberGhost et ExpressVPN. Nous allons vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas passer à côté de ces promos spéciales VPN.

Surfshark : l’offre peu chère et incontournable

Le premier VPN que nous souhaitons vous présenter dans ce guide des meilleures offres VPN de la semaine est Surfshark. Cet excellent fournisseur offre tout ce que l’on peut attendre d’un bon VPN. En l’occurence, ses 1 000 serveurs dans 60 pays vous aideront à débloquer tous les sites non disponibles dans votre pays (comme Netflix US, la TV française lorsque vous voyagez,…) mais aussi de télécharger de manière anonyme ou encore de naviguer sur internet sans risque.

Ses applications sont très simples à prendre en main afin que toute personne, même les moins à l’aise en informatique, puissent l’utiliser simplement. L’installation vous prendra moins d’une minute puis vous pourrez de suite profiter de tous les avantages du VPN Surfshark sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Saisir l’offre Surfshark

Si Surfshark se retrouve en haut de notre sélection des meilleures offres VPN de la semaine, c’est parce qu’il baisse les prix en ce moment (parce qu’il sait que vous êtes tous derrière vos écrans, tristement confinés à votre domicile). Son offre spéciale sur 2 ans profite de 81% de réduction, baissant son prix à un ridicule 1,79€ par mois. Cela fait 42,96€ au total, à régler en une seule fois. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif VPN, il s’agit vraiment de la promo la moins chère de tout le marché, sans compromettre la qualité de service.

Mieux encore ! Un seul abonnement à Surfshark (à 1,79€ / mois) vous permet de protéger un nombre illimité d’appareils. Que vous en ayez 3 ou 1000 à protéger, cela ne changera rien. Tous pourront utiliser le service de VPN Surfshark en même temps. Enfin, SI le VPN ne parvenait pas à vous séduire pour une raison ou pour une autre, vous pourrez toujours demander votre remboursement intégral durant 30 jours. Contactez simplement le support client (joignable 7j/7, 24h/24 par chat en ligne) afin de demander votre remboursement.

CyberGhost : l’offre pas chère et long-terme

Si Surfshark ne vous convient pas, nous avons une autre bonne alternative à vous offrir avec une tarification également très attractive.

Cette offre, c’est celle de CyberGhost VPN. Ce fournisseur offre le plus grand réseau de serveurs parmi les fournisseurs de VPN et recense des millions de clients. En l’occurence, vous aurez le choix parmi pas moins de 6 000 serveurs répartis dans 90 pays. Ce sont autant de pays et de serveurs auxquels vous allez pouvoir vous connecter en un clic pour chiffrer automatiquement vos données et changer d’adresse IP facilement.

Nous présentons CyberGhost comme une offre « long-terme » car pour bénéficier d’un prix mensuel compétitif, vous allez devoir vous engager sur une longue période. En l’occurence, c’est son abonnement 3 ans qui vaut véritablement le détour. Ce dernier est lui aussi en forte promo à -80% passant de plus de 400€ à seulement 95€. En plus, vous aurez 2 mois gratuits supplémentaires.

Au total, le prix mensuel de CyberGhost tombe alors à 2,64€ ce qui le rend extrêmement intéressant. Certes, c’est plus cher que le VPN Surfshark, mais vous aurez un choix bien plus large de serveurs et des vitesses de connexion et téléchargement nettement plus élevées.

À l’instar de Surfshark, CyberGhost assure aussi tous vos arrières en proposant une période garantie « satisfait ou remboursé ». Ici, ce n’est pas 30, mais 45 jours qui vous sont offerts pour tester le service. Le remboursement est absolument sans condition, alors n’hésitez plus ! Pour découvrir notre avis sur CyberGhost, c’est par ici.

Saisir l’offre CyberGhost

ExpressVPN, crème de la crème du VPN à -49%

Les deux offres VPN que nous venons de vous présenter cassent véritablement les prix avec des offres spéciales à moins de 2€ / mois pour Surfshark et moins de 3€ / mois pour le géant CyberGhost.

ExpressVPN n’est pas aussi abordable financièrement, mais il faut comprendre que l’on rentre dans une autre catégorie. ExpressVPN est la crème de la crème des VPN. Il existe pour répondre aux besoins des personnes les plus exigeantes et de celles qui veulent la qualité avant tout. Il est donc plus cher que ses deux rivaux mais propose malgré tout une promotion très pertinente en ce moment, le rendant beaucoup plus accessible.

En l’occurence, ExpressVPN réduit ses prix de 49% sur son abonnement 1 an (avec 3 mois gratuits offerts, soit un total de 15 mois). Le prix de cette offre est de 95€ (le même que celui de CyberGhost, mais pour une durée plus restreinte), soit 6,34€ / mois.

Si vous voulez la meilleure vitesse, le meilleur niveau de sécurité, plus de 3 000 serveurs dans 94 pays, c’est le prix qu’il faudra payer. Nous aimons prendre une comparaison très simple pour expliquer la différence de prix entre Surfshark, CyberGhost et ExpressVPN. Quand vous allez au supermarché, vous avez le choix entre ces différents poulet. Vous avez le poulet « classique », le « extra tendre » et le « extra tendre bio ». Tous vous nourriront avec plus ou moins de nutriments, et tous mèneront à bien leur mission. Cependant, le extra tendre bio sera meilleur à déguster et il sera moins gras. Ce poulet, c’est ExpressVPN.

À vous de vous faire votre propre avis sur cet excellent fournisseur de VPN (c’est notre préféré et le numéro 1 de notre classement) en profitant de ses 30 jours satisfait ou remboursé sans aucune condition. Si vous n’êtes pas vraiment convaincus, demandez simplement votre remboursement.

Saisir l’offre ExpressVPN