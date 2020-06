Bon plan VPN : 3 offres (magiques) qui expirent avec les French Days 🔥

Ă€ travers les nombreux avantages qu’ils prĂ©sentent, les VPN ont dĂ©jĂ su conquĂ©rir plus d’une centaine de millions d’internautes dans le monde – et on comprend pourquoi. Ces logiciels permettent de naviguer de façon sĂ©curisĂ©e et privĂ©e sur le Wi-Fi public et ailleurs, de masquer l’adresse IP ou encore d’accĂ©der aux sites web bloquĂ©s.

La simplicitĂ© d’utilisation des applications VPN et leur compatibilitĂ© sur de nombreux supports (ordinateurs, mobiles, tablettes, TV connectĂ©es…) les rendent très accessibles. Finalement, seul le prix aurait pu ĂŞtre un point bloquant – mais ce n’est pas le cas en ce moment. Nous avons sĂ©lectionnĂ© les 3 meilleures offres VPN spĂ©ciales pour les French Days, toutes Ă moins de 3€ / mois.

En tĂŞte de ce Top 3, c’est l’offre du VPN CyberGhost qui se distingue.

CyberGhost VPN : 18 mois à 2,75€

Avec son offre exclusive pour nos lecteurs, le VPN CyberGhost est premier de ce classement. Son abonnement est proposĂ© au prix de 2,75€ / mois pendant 18 mois au lieu de 12,99€ / mois. La souscription s’effectue en un seul paiement, ce qui vous revient Ă payer un montant infĂ©rieur Ă 50€ au lieu de 233€ avec son prix habituel.

En plus, un seul abonnement permet de couvrir jusqu’Ă 7 appareils, ce qui amortit encore plus votre achat. Sa gĂ©nĂ©rositĂ© ne s’arrĂŞte pas lĂ . Le VPN offre aussi une garantie de remboursement de 45 jours applicable sans condition.

Le VPN CyberGhost est la solution Ă tous vos besoins en ligne, Ă commencer par une connexion sĂ©curisĂ©e et anonyme lorsque vous ĂŞtes sur internet. C’est comme si il crĂ©ait un tunnel sĂ©curisĂ© entre vous et internet de façon Ă ce que personne ne puisse voir ce que vous y faites (fichiers tĂ©lĂ©chargĂ©s, transactions bancaires, requĂŞtes Google, …)

Outre la protection en ligne, le VPN CyberGhost vous donnera accès Ă tout le web grâce Ă sa gigantesque infrastructure rassemblant plus de 6 500 serveurs situĂ©s dans 90 pays du monde. En vous connectant Ă une de ses localisations, vous pourrez accĂ©der aux contenus locaux en quelques clics. Cette solution est adoptĂ©e par la majoritĂ© des expatriĂ©s et les personnes qui voyagent beaucoup puisque c’est le seul moyen d’accĂ©der Ă leurs programmes (chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision, radio, …).

Rassurez-vous, mĂŞme si vous ne prĂ©voyez pas de partir Ă l’Ă©tranger, le VPN CyberGhost trouve son utilitĂ© au quotidien. Il vous donnera un accès illimitĂ© aux services de streaming grâce Ă ses serveurs optimisĂ©s dĂ©bloquant une multitude de plateformes comme Netflix US, Disney+, Hulu, Spotify etc. Et si vous prĂ©fĂ©rez tĂ©lĂ©charger, le VPN CyberGhost offre aussi des serveurs rapides dĂ©diĂ©s au torrenting vous offrant un anonymat total.

Surfshark : 24 mois à 1,79€

Avec un abonnement qui passe de 9,89€ Ă seulement 1,79€ / mois, le VPN Surfshark n’a rien Ă envier Ă son concurrent CyberGhost. Pour profiter d’une telle rĂ©duction, il faudra opter pour l’engagement 24 mois, un forfait qui prĂ©sente beaucoup d’avantages.

Vous aurez accès Ă toutes les fonctionnalitĂ©s du VPN en matière de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ©. Pour protĂ©ger vos donnĂ©es en ligne, Surfshark utilise une norme de chiffrement avancĂ©e dont vous bĂ©nĂ©ficierez dès l’activation de votre VPN. Vous aurez Ă disposition plus de 1 700 serveurs rĂ©partis dans 63 pays du monde afin de choisir votre emplacement gĂ©ographique virtuel et de masquer le vĂ´tre.

Ce n’est pas tout. MalgrĂ© son jeune âge, le VPN Surfshark parvient Ă dĂ©bloquer quinze bibliothèques Netflix auxquelles vous pourrez accĂ©der avec votre compte. Par exemple, en choisissant un serveur en Angleterre, vous pourrez visionner les programmes Netflix UK.

Surfshark rendra votre expérience en ligne plus libre et plus agréable avec sa fonction CleanWeb qui bloque logiciels malveillants, publicités et tracking en ligne.

Cerise sur le gâteau, votre souscription Ă ce VPN vraiment pas cher vous permettra de protĂ©ger un nombre d’appareils illimitĂ© et d’activer votre VPN en simultanĂ© sur chacun. Vous ne devriez pas avoir de problèmes pour l’installer puisque l’application Surfshark est disponible sur MacOS, Windows, iOS, Android, Linux et Smart TV.

Private Internet Access : 2,66€ par mois

Avec son offre spĂ©ciale French Days, le VPN Private Internet Access bat des records. Pour profiter de sa remise, vous devrez vous engager sur 12 mois auxquels 2 mois gratuits supplĂ©mentaires vous seront offerts. Le VPN Private Internet Access revient donc au prix de 2,66€ / mois pendant 14 mois au lieu de 11,69€ / mois, soit un total d’environ 37€ Ă payer. Des trois offres que nous vous prĂ©sentons aujourd’hui pour la fin de ces French Days, c’est celle qui est la moins chère si l’on regarde le prix total.

En plus de son offre attractive, Private Internet Access ajoute dix connexions simultanĂ©es pour que vous puissiez partager votre compte avec vote entourage. Private Internet Access a tout ce qu’on attend d’un VPN. Grâce au chiffrement, PIA vous garantit une connexion sĂ©curisĂ©e et un anonymat complet oĂą que vous soyez.

Il propose plus de 3 300 serveurs et plusieurs protocoles VPN qui sont très efficaces pour lever les barrières gĂ©ographiques en dĂ©bloquant les restrictions. Avec sa prĂ©sence dans 47 pays et une bande passante illimitĂ©e, il est idĂ©al pour le streaming et l’accès aux chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision sur internet. Pour les amateurs de tĂ©lĂ©chargement, le VPN Private Internet Access possède Ă©galement de nombreux serveurs autorisant le P2P.

Pour tester son application sans risque, vous disposez de la garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours applicable après votre souscription.

