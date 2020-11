Bon plan VPN : CyberGhost stoppe son offre Halloween à minuit 🔥

Comme une grande majoritĂ© de français, il est probable vous passiez beaucoup de temps sur le net. Que ce soit pour le travail, pour des dĂ©marches officielles ou pour votre divertissement, Internet est devenu un outil incontournable. Cependant, beaucoup de logiciels et de sites malveillants suivent votre activitĂ© en ligne, Ă votre insu. Pire, certaines personnes n’hĂ©sitent pas Ă les utiliser Ă mauvais escient.

Pour faire face à ces menaces, vous pouvez vous protéger de manière simple et efficace grâce à ce que l’on appelle des VPN. Ces logiciels sont capables de chiffrer vos données et de masquer votre adresse IP. Ainsi, vos informations personnelles ne peuvent pas être hackées et votre identité est sécurisée.

Au-delà de ces services, les VPN vous proposent aussi des avantages comme le contournement des géo-limitations ou encore le blocage des publicités intempestives. Ces logiciels VPN sont très faciles à utiliser : ils tournent en arrière-plan sur un ordinateur, tablette ou téléphone et protègent toute votre navigation sur internet.

Evidemment, il y a VPN et VPN. Selon l’Ă©diteur de la technologie, la qualitĂ© est plus ou moins lĂ . Parmi le Top 3 mondial, on retrouve CyberGhost VPN. Ce dernier propose ce week-end une offre spĂ©ciale Halloween qui se termine Ă minuit. C’est la meilleure promo que l’on ait jamais observĂ© chez lui. Son abonnement passe ainsi Ă tout juste 2€ par mois, c’est inĂ©dit.

CyberGhost VPN est-il un bon parti ?

Afin de garantir votre intégrité numérique, CyberGhost VPN fait figure de référence en se positionnant parmi les VPN mondiaux les mieux notés. Mais quels services vous propose-t-il exactement ? C’est simple, tout d’abord, CyberGhost procède à un chiffrage efficace de vos données de navigation.

Ainsi, vous ne pouvez pas être piraté et votre historique de navigation ne peut pas être consulté. Par ce même procédé, votre anonymat est garanti par le masquage de votre adresse IP, de manière à ce que vos données personnelles ne puissent pas être utilisées à des fins frauduleuses. Vous pourrez naviguer en toute sécurité.

Mais CyberGhost ne s’arrĂŞte pas lĂ , il vous propose aussi un certain nombre de fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires auxquelles vous prendrez vite goĂ»t. Par exemple, il possède plus de 6400 serveurs grâce auxquels il vous permet d’accĂ©der Ă des services de streaming rapides et sĂ©curisĂ©s.

De la même manière, CyberGhost vous ouvre la porte des contenus géo-bloqués et ce, sur un nombre d’appareils allant jusqu’à 7 en même temps. Tous ces services sont en ce moment à votre portée grâce à une promotion unique : CyberGhost VPN vous accorde 83% de réduction sur votre abonnement.

83% de remise avec cette offre limitée

Grâce à l’offre limitée proposée actuellement par CyberGhost pour Halloween, vous pouvez profiter d’une protection numérique optimale et de services très intéressants à un prix défiant toute concurrence. CyberGhost vous fait profiter de son VPN au prix de 2€ par mois pour un abonnement sur une durée de 3 ans.

Aussi, en plus de votre VPN à prix cassé, CyberGhost vous offre 3 mois de couverture supplémentaires de façon 100% gratuite à la souscription de votre abonnement. Cette promotion vous permet de faire une économie de 83% par rapport au prix mensuel normal de ce VPN qui est de 11,99€.

Vous bĂ©nĂ©ficierez ainsi de tous les services de CyberGhost, dont la protection sur les rĂ©seaux Wi-Fi publics ou encore la sĂ©curisation des transactions bancaires. Toutes ces fonctionnalitĂ©s vous sont accessibles grâce Ă l’app du VPN CyberGhost très simple Ă installer et Ă utiliser.

De plus, vous pouvez avoir l’esprit tranquille : CyberGhost vous offre une assurance de remboursement d’une durée de 45 jours. Alors, qu’attendez-vous pour adopter CyberGhost en profitant de cette offre à seulement 2€ par mois ?

