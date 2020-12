Bon plan VPN : et voici la meilleure offre de l’année 🔥

En 2020, les VPN font l’unanimitĂ© auprès des internautes du monde entier. Il faut dire qu’entre navigation sĂ©curisĂ©e et contournement des blocages en ligne, les avantages de ces logiciels sont nombreux.

Si vous envisagez d’installer un VPN, ne ratez pas la promo SpĂ©ciale FĂŞtes de CyberGhost. Ce n’est pas tous les jours que le leader des VPN est accessible Ă un si petit prix. Grâce Ă une remise de -83%, le prix de son offre 3 ans chute Ă 2€ par mois au lieu de 11,99€ d’ordinaire. Et pour rĂ©compenser votre fidĂ©litĂ©, le prestataire vous fait cadeau de 3 mois d’abonnement, histoire de prolonger votre protection un peu plus longtemps.

Que propose l’application CyberGhost VPN ?

CyberGhost fait partie des VPN qu’on ne prĂ©sente plus. Depuis bientĂ´t dix ans, ce prestataire a acquis une solide expertise en matière de cybersĂ©curitĂ©. CyberGhost propose aujourd’hui un logiciel complet très facile Ă utiliser qui permet de protĂ©ger les donnĂ©es personnelles des internautes et de leur garantir une navigation privĂ©e Ă tout moment.

L’activation de CyberGhost est très simple et intuitive. Il suffit d’Ă©tablir une connexion Ă l’un de ses serveurs en optant pour le mode automatique ou en cliquant sur le pays dĂ©sirĂ©. Et en matière de serveurs, vous aurez le choix car le fournisseur en dĂ©tient plus de 6 900 dans 90 pays. Tous chiffrent le trafic entrant et sortant de votre appareil Ă l’aide de l’algorithme AES-256 et camouflent votre adresse IP rĂ©elle.

Pour amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur, CyberGhost classe ses serveurs en trois catĂ©gories : standards, streaming et tĂ©lĂ©chargement. Selon vos activitĂ©s, vous saurez donc plus facilement vers lequel vous tourner. Ă€ ce sujet, sachez que CyberGhost est compatible avec le P2P, de nombreuses plateformes comme Netflix, Hulu, Prime Video et plusieurs chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision françaises et Ă©trangères. Grâce Ă son application, vous pourrez donc regarder vos programmes TV favoris mĂŞme en dehors de l’Hexagone.

D’autres fonctionnalitĂ©s sont Ă dĂ©couvrir dans son application comme le bloqueur d’annonces publicitaires, la redirection automatique en https ou encore son dĂ©tecteur de logiciels malveillants. Grâce Ă la qualitĂ© de son service et la rapiditĂ© de sa connexion, CyberGhost parvient mĂŞme Ă surpasser les plus rĂ©putĂ©s comme NordVPN.

Une promo Spéciale Fêtes à prix mini (2€ / mois)

En cette fin d’annĂ©e, CyberGhost fait preuve d’une grande gĂ©nĂ©rositĂ© en offrant une rĂ©duction de -83% et 3 mois d’abonnement gratuits. Au moment de passer Ă l’achat, ne soyez pas surpris car le forfait au VPN se règle en une fois. Ainsi, vous devrez payer 78€ au lieu de 467€, ce qui revient donc Ă 2€ par mois pendant 39 mois. Une offre très avantageuse.

Les bonnes surprises ne s’arrĂŞtent pas lĂ car il faut savoir qu’un compte chez CyberGhost permet d’utiliser le VPN sur 7 appareils en simultanĂ©. Ă€ vous de gĂ©rer les connexions entre vos divers pĂ©riphĂ©riques en sachant que l’application est disponible sur plusieurs supports et sur les principaux systèmes d’exploitation (macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV).

Rappelons qu’il s’agit d’un achat zĂ©ro risque puisque l’offre est garantie et 100% remboursable. Si l’application CyberGhost n’a pas rĂ©ussi Ă vous convaincre, vous aurez 45 jours après la souscription pour vous rĂ©tracter.

