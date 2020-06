Bon plan VPN : le prix de NordVPN chute (et rechute) encore

Si vous avez entendu parler des VPN sans réellement savoir à quoi ils servent, sachez que ces logiciels sont très utiles au quotidien pour vous offrir une protection sur internet. Outre la sécurité poussée qu’ils apportent à votre navigation, ils abolissent toutes les frontières géographiques sur internet et contournent les censures en modifiant votre localisation virtuellement. C’est une bonne solution pour être anonyme sur le web, et débloquer des contenus limités.

Si vous avez l’intention de partir pour un VPN, nous ne pouvons que vous conseiller de choisir une belle offre en promotion. C’est le cas justement en ce moment, avec NordVPN qui propose un tarif avantageux sur son prix à 2 ans. C’est le même tarif mensuel que si vous vous engagiez sur 3 ans, mais c’est seulement sur 2 ans. Dans tous les cas, cela vous coûtera 3,11€ par mois, soit 75€ pour avoir une sécurité optimale sur 2 ans.

Pour découvrir cette offre spéciale NordVPN, c’est ici :

Découvrir l’offre NordVPN

Pourquoi choisir NordVPN plutôt qu’un autre ?

NordVPN est un VPN incontournable et reconnu dans le monde entier. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs à son actif, il se classe sans aucun doute parmi les meilleurs VPN de l’année. Si nous vous recommandons NordVPN plutôt qu’un autre fournisseur c’est parce qu’au niveau de la protection, on peut difficilement faire mieux.

Dès son activation, NordVPN masque toutes vos données et vos activités transitant sur le web grâce à son chiffrement AES de 256 bits. Grâce à son application multi plateformes, vous êtes protégé partout et à tout moment, même sur les Wi-Fi publiques. Votre smartphone, votre ordinateur et votre tablette seront parfaitement sécurisés, vous n’avez aucun risque.

En une poignée de secondes, le VPN NordVPN modifie aussi votre emplacement géographique de façon à vous laisser accéder aux contenus normalement non disponibles dans votre région (chaînes de télévision étrangères, services de streaming, applications, …).

NordVPN met à disposition plus de 5 000 serveurs dans 59 pays, vous devriez donc trouver celui qui vous convient le mieux. En vous connectant à un serveur aux États-Unis, par exemple, vous profiterez du catalogue US de Netflix (sous condition que vous ayez par défaut un abonnement française) ou d’autres plateformes de streaming comme Hulu. Il en va de même si vous n’êtes pas dans votre pays et que vous voulez débloquer vos contenus locaux en dehors du territoire français.

L’application NordVPN embarque des fonctionnalités abouties pour davantage plus de protection en ligne telles que le Kill Switch qui bloque le trafic lors d’une connexion VPN défaillante et le Double VPN pour un chiffrement à 2 reprises. C’est d’ailleurs l’un des VPN les plus sécurisés à l’heure actuelle – et c’est l’un de ses vrais avantages.

En résumé, un abonnement à NordVPN, c’est :

La sécurité et la confidentialité en ligne

Une navigation sans limite

Un accès à tous les contenus du web

Une application multiplateformes (MacOS, iOS, Windows, Android, Linux)

6 connexions en simultané disponibles grâce à un compte

Pour découvrir NordVPN, c’est ici :

Découvrir l’offre 2 ans NordVPN

Une offre imbattable à tous les niveaux

Les formules de NordVPN varient selon la durée et le tarif. La plupart du temps, il faut s’engager sur une longue durée (au minimum 3 ans) pour bénéficier de prix avantageux.

Aujourd’hui, NordVPN change la donne en proposant son abonnement pendant 2 ans au prix de 3, soit un tarif mensuel de 3,11€ / mois. En vous engageant sur une période plus courte, vous payerez le prix d’une formule plus longue, c’est vraiment bénéfique. Notez aussi que votre souscription vous donne la possibilité d’utiliser l’application sur 6 appareils et de vous y connecter en parallèle.

En plus, vous aurez même le droit de tester l’application sans risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours valable sur cette formule. Pour en découvrir davantage sur ce VPN, voici le lien pour accéder directement au service NordVPN :

Saisir l’offre NordVPN

Quid d’une alternative ?

NordVPN n’est pas le seul intervenant à proposer une souscription moins chère. C’est également le cas de ses concurrents CyberGhost VPN et Surfshark VPN.

Le VPN CyberGhost a la particularité de posséder une infrastructure gigantesque de plus de 6 500 serveurs dans 90 pays et de très bonnes vitesses de connexion. En ce moment, son abonnement 3 ans coûte 2,64€ / mois au lieu de 12,99€ et il est garantit pendant 45 jours.

Le VPN Surfshark vous permettra de payer votre abonnement encore moins cher. Avec son forfait à 1,75€ / mois pendant 24 mois et des connexions simultanées illimitées, difficile de le concurrencer. Il faudra faire une (petite) concession au niveau de la vitesse puisqu’il n’est pas aussi rapide que NordVPN et CyberGhost.