Bon plan VPN : NordVPN tombe à 1,57€ (on n’a jamais vu mieux)

Avec ce second confinement, retour sur nos journées cloîtrés à la maison derrière nos écrans. Afin de bien se protéger, nombreux sont les internautes qui utilisent un VPN (Virtual Private Network). Cet outil, qui permet non seulement de chiffrer les données mais également de changer d’adresse IP, est de plus en plus utilisé.

Parmi les acteurs les plus populaires, on retrouve NordVPN. Il s’agit d’un VPN simple d’utilisation et dont les prix chutent à un niveau jamais vu pour dans le cadre du « Cyber Month ». Avec un système de loterie vous offrant entre 1 et 24 mois d’abonnement, son prix tombe à 1,57€ par mois. C’est tout simplement la meilleure offre que ce VPN ait proposé dans les dernières années.

NordVPN : un VPN complet ultra performant

Il existe aujourd’hui des centaines de fournisseurs de VPN sur le marché. Plus d’un Français sur 3 en utilise de manière hebdomadaire, que ce soit pour naviguer anonymement, se protéger sur internet, contourner les géo-restrictions (comme Netflix ou les chaînes françaises) ou encore pour débloquer des sites censurés.

NordVPN se positionne parmi les meilleurs VPN du moment avec plus de 5 400 serveurs dans 59 pays. Tous ces serveurs vous permettent, en un clic, de changer d’adresse IP pour modifier virtuellement votre localisation sur internet. Cela vous permet de naviguer avec une autre adresse IP que votre IP habituelle, vous rendant totalement anonyme.

Afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, NordVPN ne s’est pas contenté d’être disponible sur les ordinateurs uniquement. En effet, vous pourrez installer son application sur tablette, smartphone, Smart TV ou même sur certains routeurs compatibles. Cerise sur le gâteau, un seul abonnement à NordVPN vous permettra de couvrir 6 appareils en simultané. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter un abonnement pour chacun de vos appareils.

Une offre folle dès 1,57€ par mois

NordVPN est un VPN premium. Par conséquent, vous ne pourrez jamais l’avoir gratuitement (contrairement aux VPN gratuits) et son prix est normalement assez élevé. Heureusement, grâce à sa toute dernière promotion pour le Cyber Month, son prix tombe à un niveau exceptionnellement bas. En l’occurence, en souscrivant à l’offre 2 ans, déjà en promotion à 3,15€ par mois (75,6€ à payer en une fois), vous gagnerez automatiquement 1 – 12 ou 24 mois d’abonnement en plus !

Si la chance vous sourit et que vous obtenez les 24 mois gratuits, cela vous fera alors 48 mois de protection avec le VPN NordVPN pour seulement 75,6€ au total. Autrement dit, un prix mensuel de seulement 1,57€. Vous aurez ainsi NordVPN au prix de VPN « bas de gamme » alors que son service fait vraiment partie des meilleurs du moment.

Sachez que NordVPN étend son offre à ses deux autres services que sont NordLocker (stockage en ligne sécurisé) et NordPass (gestionnaire de mots de passe). Les mois offerts lors de votre abonnement s’appliqueront aussi à ces deux services si vous souhaitez les ajouter à votre panier.

Afin de savoir quel est le « cadeau » que vous avez obtenu, consultez simplement vos mails ou connectez-vous à votre compte. Vous verrez alors si vous avez gagné 1, 12 ou 24 mois gratuits supplémentaires.

Si vous hésitez encore à tenter votre chance avec cette offre promotionnelle NordVPN, sachez qu’une garantie de remboursement de 30 jours couvre tous ses abonnements. Vous ne prenez donc aucun risque à tenter votre chance.

Vous pourrez en apprendre plus sur ce fournisseur de VPN dans notre test complet de NordVPN.