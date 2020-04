Bon plan VPN : pourquoi ce deal Surfshark est (vraiment) indécent 🔥

Les VPN comme Surfshark font aujourd’hui Ă©normĂ©ment parler d’eux. Il faut dire que leurs avantages sont vraiment nombreux et qu’ils ne servent plus uniquement Ă naviguer anonymement et sans risque sur internet. En effet, grĂące Ă leur changement d’adresse IP en un seul clic, ils permettent de dĂ©bloquer tous les contenus gĂ©o-restreints (non disponibles dans votre pays). Ainsi, les utilisateurs de VPN peuvent accĂ©der Ă Netflix US, Amazon Prime US, HBO – ou mĂȘme regarder toutes les chaĂźnes TV depuis l’Ă©tranger.

L’un des meilleurs VPN du moment, Surfshark, vient tout juste de prolonger son offre promotionnelle choc Ă 81% de rĂ©duction. Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de cette offre vraiment folle. Nous utilisons ce service tous les jours depuis trĂšs longtemps, nous n’avons observĂ© aucune difficultĂ©. Et Ă ce prix-lĂ , nous ne pouvons que vous inciter Ă y souscrire trĂšs vite.

Surfshark : performances premium à 2€

Si Surfshark connait un tel succĂšs chez les amateurs de VPN, c’est parce qu’il allie prix (trĂšs) bas, et performances de haut vol. On est bien loin des autres VPN pas chers qui sacrifient les performances lorsqu’ils baissent leurs tarifs. Et Ă©videmment, on est aussi Ă des annĂ©es lumiĂšres des VPN gratuits, qui ne protĂšgent pas vraiment et qui, pour certains, monĂ©tisent vos donnĂ©es directement.

Avec le VPN Surfshark, il n’y a pas de compromis. Vous aurez de bonnes vitesses, plus de 1 700 serveurs (ils viennent tout juste d’amĂ©liorer leur offre en passant de 1040 Ă 1700 serveurs) dans 63 pays et un nombre illimitĂ© de connexions en simultanĂ©. Ses applications pour Windows, Mac, iOS et Android sont on-ne-peut-plus-simples Ă installer et Ă utiliser afin de vous offrir la meilleure expĂ©rience possible.

Avec son offre promotionnelle Ă©clair Ă -81% en ce moment, son abonnement 2 ans tombe Ă un 1,85€ par mois (au lieu de 9,89€ normalement). À moins de 2€, selon nous, il ne faut vraiment pas hĂ©siter et souscrire Ă cet excellent VPN. Sachez que le paiement sur l’abonnement 2 ans doit ĂȘtre fait en une fois, soit 44,34€ en tout. Faites-nous confiance, vous ne serez vraiment pas déçus.

Quand bien mĂȘme vous auriez des doutes, sachez que Surfshark offre 30 jours satisfait ou remboursĂ© sans la moindre condition. Vous pouvez ainsi souscrire Ă son offre, le tester et dĂ©couvrir ses nombreux atouts, puis demander votre remboursement si jamais il ne vous a pas convaincus. Vous serez alors intĂ©gralement remboursĂ©s sous simple demande de votre part. Un simple message au support client avec votre numĂ©ro de commande, et le tour est jouĂ© !

Que vais-je pouvoir faire avec le VPN Surfshark ?

Surfshark est un VPN complet qui va vous permettre de chiffrer toutes vos donnĂ©es et de changer d’adresse IP. Cela apporte des solutions dans bien des cas, et nous avons listĂ© ci-dessous quelques-unes des utilisations qui le rendent aussi populaire.

Ainsi, grĂące Ă lui, vous pourrez ainsi :

Vous protéger face aux hackers

Naviguer de maniĂšre totalement anonyme

Contourner le blocage géographique pour les plateformes de streaming et chaines TV

Télécharger sans risque de maniÚre anonyme

Débloquer sites et applications bloqués sur votre réseau

AmĂ©liorer votre expĂ©rience de gaming (rĂ©duction du ping, accĂšs Ă des serveurs de jeu disponibles uniquement dans certains pays,…)

Pour activer votre VPN Surfshark, rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement de choisir un serveur dans le pays de votre choix et d’appuyer sur « Se connecter ». Attendez quelques secondes et vous serez alors protĂ©gĂ©s et votre vraie adresse IP sera cachĂ©e de tous.

Tout cela, vous allez pouvoir l’obtenir avec Surfshark et son abonnement Ă prix rĂ©duit Ă seulement 1,85€ par mois. Si Surfshark connait un tel succĂšs, c’est parce qu’il propose un logiciel qui est trĂšs intuitif, et qui conviendra Ă tout le monde (y compris Ă ceux qui ne connaissent rien Ă l’informatique). Pour y souscrire, rendez-vous simplement sur son site avec le lien ci-dessous :

Si vous voulez lire notre test de Surfshark avant de vous engager, c’est par ici.