Bon plan VPN : pourquoi cette offre NordVPN va vous plaire 🔥

De plus en plus d’internautes ont recours aux VPN pour protĂ©ger leur connexion internet et leurs donnĂ©es en ligne. Les VPN sont Ă©galement les outils indispensables pour streamer sans limite, tĂ©lĂ©charger anonymement et mĂŞme contourner les restrictions sur le net. Heureusement, ces logiciels sont d’une grande accessibilitĂ© grâce Ă leur simplicitĂ© d’installation et d’utilisation sur presque tous les supports.

Aujourd’hui, seuls quelques VPN parviennent Ă proposer un service de qualitĂ©. C’est le cas de NordVPN, un des acteurs les plus connus sur le marchĂ©. C’est d’ailleurs ce VPN que nous souhaitons mettre Ă l’honneur dans cet article puisqu’il offre actuellement une rĂ©duction exceptionnelle. Son abonnement 2 ans tombe Ă un niveau jamais vu chez l’Ă©diteur de la technologie.

Pour en savoir plus sur cette offre, c’est par ici :

DĂ©couvrir NordVPN

NordVPN, l’application VPN de rĂ©fĂ©rence

NordVPN est un VPN no-log connu pour fournir des niveaux de sĂ©curitĂ© en ligne quasi militaires Ă ses utilisateurs. Pour ce faire, il s’appuie sur une infrastructure rassemblant plus de 5100 serveurs dans 59 pays. Ces machines distantes chiffrent vos donnĂ©es de bout en bout grâce Ă l’algorithme puissant AES de 256 bits. Votre trafic et vos donnĂ©es personnelles (mots de passe, sites web visitĂ©s, fichiers tĂ©lĂ©chargĂ©s, …) sont donc sĂ©curisĂ©s que vous soyez chez vous, en dĂ©placement professionnel ou en voyage.

La protection de votre connexion est couplée à un camouflage complet de votre adresse IP afin de conserver votre anonymat. Dans le même temps, une autre IP et une nouvelle localisation vous sont attribuées. Ce changement d’emplacement géographique est particulièrement utile pour accéder à des contenus bloqués dans votre région (sites de jeux, banque, services de streaming, chaînes de télévision, etc).

Avec NordVPN, vous pourrez contourner toutes les restrictions sans problème et accĂ©der Ă des sites Ă©trangers sans bouger de chez vous. De mĂŞme, vous ne serez plus privĂ© de vos contenus locaux lors des sĂ©jours Ă l’Ă©tranger. Enfin, vous pourrez mĂŞme visiter de nouvelles bibliothèques Netflix en choisissant simplement un serveur adaptĂ©.

L’application NordVPN embarque aussi quelques fonctionnalitĂ©s très intĂ©ressantes pour naviguer plus sereinement au quotidien. On peut par exemple citer le CyberSec pour bloquer les publicitĂ©s intrusives et les sites malveillants ainsi que Onion Over VPN pour naviguer depuis Tor. La fonction Double VPN quant Ă elle maximise votre anonymat sur le web.

Une offre 2 ans Ă un tarif imbattable

C’est le meilleur moment pour obtenir NordVPN Ă prix cassĂ© et Ă©quiper vos appareils connectĂ©s puisque le fournisseur propose une remise imbattable. Son forfait 2 ans passe Ă 3,11€ par mois, le mĂŞme montant que pour son engagement sur 3 ans. L’avantage c’est que vous n’aurez pas besoin de vous engager sur une si longue pĂ©riode pour bĂ©nĂ©ficier de son tarif mensuel le plus bas.

Notez Ă©galement que grâce Ă votre compte, vous aurez la possibilitĂ© d’utiliser NordVPN sur six appareils en simultanĂ©. Et lĂ encore, vous ne risquez pas d’ĂŞtre déçu puisque l’application est compatible avec MacOS, Windows, Linux, Android et iOS ainsi que sur divers supports (ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV).

DĂ©couvrir NordVPN

Si l’application NordVPN ne vous plait pas, vous aurez la possibilitĂ© d’obtenir votre remboursement intĂ©gral car cette offre est accompagnĂ©e d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.