Bon plan VPN : pourquoi cette offre Surfshark (à prix cassé) est folle

Le marché des VPN est en plein boom. Ce n’est pas pour rien qu’en 2020 les internautes parlent de plus en plus des VPN ou Virtual Private Network. Ces logiciels informatiques sont notamment utilisés pour se protéger en ligne et conserver son anonymat sur internet. Ils s’installent sur les ordinateurs, les smartphones et tous les appareils connectés de manière générale. Le VPN Surfshark est un excellent exemple, c’est l’un des plus populaires du moment.

Et si Surfshark connait aujourd’hui un tel succès, c’est parce qu’il met parfois de très belles offres en avant. En ce moment, la réduction de Surfshark vous permettra de profiter de tous les avantages d’un excellent VPN (probablement même LE meilleur) à moins de 2€ par mois. A titre de comparaison, ses rivaux directs sont entre 3€ et 10€ par mois, Surfshark prend tout le monde de court.

83% de remise sur le VPN Surfshark

Si Surfshark est un VPN qui plait autant au grand public, c’est parce qu’il est complet, sécurisé et qu’il possède un excellent rapport qualité prix. Si des millions de personnes font appel à ce service, c’est parce qu’il est accessible à tous. Même les moins experts en informatique pourront utiliser ce logiciel. C’est une petite fenêtre sur son ordinateur (ou une application mobile) qui permet de se connecter dans tel ou tel pays, en un seul clic. Dès lors, on est caché.

Initialement, l’abonnement mensuel coûte 9,89€. Avec la dernière remise éclair de -83%, le prix tombe à 1,79 € par mois, un tarif extrêmement bas qui promet de très belles économies. La promotion revient à payer seulement 42,96€ en une fois pour être sécurisé pendant 2 ans, la période d’engagement. Pour faire simple : il propose un service à la hauteur des meilleurs VPN comme ExpressVPN dont l’offre la moins chère est à 6,34€ par mois, soit plus de 3x plus chère !

Une fois que vous disposez d’un compte Surfshark, il est possible d’installer et d’utiliser le VPN sur un nombre illimité d’appareils : c’est un luxe, car la plupart des acteurs limitent volontairement leur offre par défaut à quelques appareils. Pour 1,79€ / mois, vous pouvez le partager avec des membres de votre famille et vos amis. Si vous vouliez la preuve que son offre est vraiment avantageuse, vous l’avez.

En plus de ces avantages exclusifs, le VPN Surfshark propose une période d’essai de 30 jours. Cette garantie satisfait ou remboursé laisse 30 jours après votre achat pour vous rétracter et obtenir votre remboursement en cas d’insatisfaction du service. Rassurez-vous, aucune justification ne vous sera demandée. Il suffit de contacter son service client par e-mail ou directement depuis le Live Chat sur leur site officiel.

A quoi sert le VPN Surfshark ?

Le VPN Surfshark va vous offrir de nombreux avantages comme la possibilité de masquer votre adresse IP réelle et de simuler un nouvel emplacement géographique. Non seulement cela vous permet de débloquer des contenus streaming géo-restreints ou des sites censurés, mais également de protéger votre identité sur le net.

Surfshark est un outil puissant qui vous permet de chiffrer complètement toutes vos données et vos activités sur internet à l’aide d’un algorithme complexe. Elles deviennent indéchiffrables, y compris par des hackers. En cette période de confinement, avec l’essor du télétravail, c’est un argument fort pour sécuriser les mails sensibles que l’on envoie. En se connectant à l’un de ses serveurs (il en possède plus de 1 000), votre trafic internet sera donc totalement sécurisé.

Cette mesure de sécurité liée au VPN Surfshark aussi applicable lorsque vous êtes connecté aux Wi-Fi publics, ce qui arrive bien plus souvent qu’on ne le voudrait. Grâce à lui, personne ne peut vous voler des données bancaires et confidentielles, ni espionner les sites web que vous consultez. Si l’utilité est limitée en ce moment en raison du confinement, cela reste un bon argument en temps normal.

Le VPN Surfshark garantit aussi une excellente expérience utilisateur, en plus d’avoir l’un des meilleurs prix du marché (sinon, LE meilleur). Son application est très épurée et simple à utiliser. En plus, Surfshark bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants pour vous éviter toutes les contraintes de la navigation sur internet.

Profitez vite de l’offre Surfshark et de ce rapport qualité / prix fou en allant sur son site officiel :

