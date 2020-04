Bon plan VPN : promo flash chez Surfshark, soit 1,88€ / mois (-81%) 🔥

Depuis quelques années, les Virtual Private Networks (VPN) ont vu leur croissance exploser. Les Réseaux Privés Virtuels sont devenus accessibles au plus grand nombre et ils équipent désormais les appareils de millions de personnes dans le monde. Il faut dire que l’utilisation d’un VPN est très simple et qu’ils présentent de nombreux avantages. On pense notamment à la confidentialité en ligne, au changement d’adresse IP et à l’accès aux sites internet bloqués dans certaines régions géographiques (Netflix, Disney+, HBO, Hulu, etc…).

Pour profiter de ces avantages variés, rien de mieux que le VPN Surfshark qui possède une application très facile à utiliser, et qui s’avère idéale lorsqu’on débute avec un VPN. En plus, il casse ses prix en ce moment avec une réduction de -81% sur son abonnement. Pour obtenir cette promo exceptionnelle à moins de 2€ par mois, il faudra faire vite car cette belle offre est limitée !

Des avantages forts avec le VPN Surfshark

Surfshark a été créé en 2018 mais il ne faut pas se fier à cette arrivée récente sur le marché. En effet, son service est ultra-complet et il parvient même à surpasser les concurrents les plus sérieux. Le VPN Surfshark vous permet de profiter d’internet dans son intégralité, librement et en toute sécurité où que vous soyez.

Il peut en effet débloquer les sites internet bloqués pour motif de filtrage géographique. Si vous avez déjà été confronté au message suivant « Ce programme n’est pas disponible dans votre région », vous savez ce qu’on entend par filtrage par zone géographique ou géo-restriction. C’est justement pour éviter cela que le fournisseur de VPN Surfshark est indispensable.

Grâce à ce VPN, vous pourrez donc regarder vos programmes habituels lors d’un voyage à l’étranger. À l’inverse, en restant chez vous, il sera aussi possible d’élargir vos contenus web puisque Surfshark parvient à débloquer 15 bibliothèques Netflix différentes, c’est 2 à 3 fois plus que les autres concurrents. Peu importe où vous êtes, vous pourrez simuler une nouvelle localisation à tout instant en vous connectant à l’un de ses serveurs basés dans le pays de votre choix.

En aucun cas un abonnement au VPN va se substituer à votre abonnement Netflix. Il permet juste d’accéder à davantage de contenus sur internet (par exemple, Netflix US a 3x plus de films et séries que Netflix FR).

Surfshark met à disposition près de 1 040 serveurs répartis dans plus de 61 pays à travers le monde. Ces serveurs ont la particularité de sécuriser votre connexion et de masquer toutes vos activités en ligne ainsi que votre adresse IP. Votre navigation reste entièrement confidentielle et personne ne peut mettre la main sur vos données personnelles.

Pour l’utiliser, rien de bien compliqué. Il suffit de souscrire à un de ses abonnements et de l’installer sur vos appareils. L’installation est très simple et ressemble à la plupart des applications ordinateur ou mobile, vous ne risquez pas d’être perdu. Au moindre problème, vous pourrez de toute façon contacter l’assistance qui est joignable 24 h / 24 et 7 jours / 7 depuis leur site officiel.

Surfshark à l’offensive avec son offre à 1,88€ / mois

L’autre avantage majeur de Surfshark c’est son tarif. On ne va pas vous le cacher, avec cette promotion de -81%, il devient extrêmement abordable puisque son prix tombe à seulement 1,88€ / mois. C’est moins qu’une pièce de 2€ et le prix de 2 baguettes de pain…bien que ça vous procurera bien plus de plaisir sur un plus long term !

L’engagement étant de 2 ans, cela fait un total de 45,12€ à payer en une seule fois, un montant très compétitif. À titre de comparaison, il faut souvent débourser plus de 200€ pour une offre 2 ans chez les rivaux. Ce n’est pas un hasard s’il trône sur la première marche de notre classement des meilleurs VPN pas chers.

Cette offre est d’autant plus économique quand on sait qu’un seul compte chez ce fournisseur peut couvrir un nombre d’appareils illimités. Vous pourrez donc utiliser Surfshark sur de multiples appareils électroniques et en faire profiter votre entourage. L’application du VPN Surfshark est compatible sur MacOS, Windows, Android, iOS, les Smart TV, les consoles de jeu et même les routeurs. Et au vu de tous les avantages précédemment énoncés, l’achat est très vite rentabilisé.

Pour être certain de faire le bon choix, vous disposerez de 30 jours « satisfait ou remboursé » offerts par le VPN Surfshark. Vous pouvez nous faire confiance, le remboursement s’effectue sans aucun problème. Cette garantie vient sans aucune condition et s’applique même lorsque vous souscrivez à l’offre promotionnelle.

Pour découvrir cette offre inédite, rendez-vous sur le site officiel Surfshark via le lien ici :

