Bon plan VPN : Surfshark chute encore (et encore) à 1,69€ / mois

Les VPN sont aujourd’hui tellement utiles qu’une majorité des internautes y font appel. Que ce soit pour changer d’adresse IP, accéder à des contenus géo-restreint, télécharger anonymement, se protéger des hackers ou débloquer des sites bloqués, ces logiciels ont en le vent en poupe en 2020.

Parmi les fournisseurs les plus réputés du moment, on retrouve Surfshark, le VPN le moins cher de notre classement qui offre un service de très grande qualité à un prix… imbattable. C’était déjà le cas depuis longtemps, mais l’écart vient encore de se creuser. En effet, l’éditeur vient d’annoncer une nouvelle offre qui permet de faire tomber le prix à seulement 1,69€ par mois. C’est quelques dizaines de centimes en moins par rapport à l’offre précédentes, et c’est toujours ça de gagné.

Une offre premium à 1,69€ / mois, un régal

L’offre la plus intéressante de Surfshark est sa nouvelle offre sur 3 ans coûte un total de 60,84€. Cela ramène à un prix mensuel de 1,69€ qui n’a encore jamais été vu chez ce fournisseur de VPN. Comme toujours, il oppose cette formule longue durée à une offre plus courte, et plus chère si on la ramène au mois. A titre de comparaison, un VPN comme ExpressVPN revient quand même à 6€ par mois, même en s’engageant sur le long terme.

Jusqu’à présent, Surfshark capitalisait déjà sur une offre avec un engagement sur 2 ans au prix 1,79€ par mois. C’était déjà un très beau deal, en sachant que ses rivaux directs sont 4 à 6x plus chers. Pour les soldes d’été, il a donc décidé d’aller encore un peu plus loin en introduisant cette offre spéciale sur 3 ans, avec un prix qui tombe encore un peu plus.

Quand on connait tous les avantages que peuvent offrir un VPN, on comprend très vite pourquoi cette offre spéciale est convaincante. Le prix est rendu encore plus intéressant quand on sait qu’un seul abonnement au VPN Surfshark vous permettra d’utiliser l’application sur un nombre illimité d’appareils (!). Encore une fois, les concurrents limitent le nombre d’utilisation entre 5 et 10 au maximum.

Le VPN Surfshark est excellent partout

Pour ces soldes d’été, Surfshark amène une seconde offre sur le plateau sur 1 an, au prix de 41,84€. Mensuellement, c’est plus cher que l’offre 3 ans avec un coût de 3,49€ / mois. Cela dit, si vous n’êtes pas prêt à vous engager sur une aussi longue période et que 1 an vous suffisent, c’est une très bonne alternative. Vous ne payerez que 41,84€ pour 1 an, contre 60,84€ pour 3 ans.

Si nous devions vous donner un conseil, on vous recommande son abonnement 3 ans qui a un prix mensuel plus de 2 fois inférieur à celui de l'offre 1 an. Pour cela, vous n'aurez qu'à payer 19 euros de plus et vous serez protégés pendant 2 années supplémentaires.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que Surfshark dispose d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours qui marche véritablement et ce, sur tous ses abonnements. Vous ne prenez donc aucun risque à tester cet excellent fournisseur de VPN.

N.B. : Le VPN Surfshark est encore en phase de déploiement de cette offre, et il est possible que vous ne voyiez donc pas immédiatement ces formules à 1 et 3 ans. Dans ce cas, re-tentez votre chance en ouvrant le site dans un nouvel onglet. Si cela ne fonctionne pas, il faudra attendre quelques instants pour réessayer.