Bon plan VPN : Surfshark chute à… 1,88€ par mois (imbattable) 🔥

Ces derniers jours, l’utilisation des VPN a tout simplement explosé à cause du confinement. Ces outils, qui servent à chiffrer les données et changer son adresse IP offrent une multitude d’avantages qui expliquent leur réel succès. Surfshark, l’un des leaders mondiaux, casse ses prix sur son abonnement mensuel pendant quelques heures encore. A seulement 1,88€ par mois, c’est la meilleure offre du moment (de loin).

Qui est Surfshark VPN ? Et à quoi ça sert ?

Surfshark est un fournisseur de VPN qui recense des millions d’utilisateurs dans le monde. Il s’agit d’un service qui vous met à disposition une application VPN (que vous pouvez installer sur de nombreux appareils) très facile à utiliser, même pour les plus novices en technologie.

En activant le VPN, vous créez un tunnel sécurisé avec internet et vous obtiendrez une nouvelle adresse IP – dans le pays de votre choix. Cela permet, par exemple, d’accéder aux différents catalogues Netflix non disponibles dans votre région, de débloquer des sites restreints, ou encore d’éviter les pirates sur les Wi-Fi publics.

Surfshark propose en ce moment la meilleure offre du marché si l’on considère le rapport qualité prix uniquement. Vous allez ainsi pouvoir enfin naviguer de manière totalement anonyme, sécuriser vos données et changer votre adresse IP pour contourner les géo-restrictions à un tarif défiant toute concurrence.

Quand on sait que les autres fournisseurs de VPN fournissent un service similaire à des prix entre 3€ et 10€ mensuel, Surfshark s’impose comme un choix naturel. Attention, cette offre est limitée – et elle s’arrêtera dès ce soir. Pour découvrir cette promo spéciale sur le VPN Surfshark, c’est par ici que ça se passe :

Si Surfshark connaît un tel succès, c’est également parce qu’il vous laissera installer son application sur un nombre illimité d’appareils électroniques. Ainsi, vous pourrez non seulement protéger votre ordinateur, mais également votre téléphones, votre tablette et même votre console de jeux.

Le VPN chute à un prix irrésistible

Pourquoi cette offre spéciale Surfshark est exceptionnelle ? Vous pouvez le constater par vous-même sur le site officiel : en temps normal, le VPN est au prix de 9,89€ par mois, sans engagement. Pour ceux qui sont prêts à s’engager, il revient ainsi à 1,88€ par mois pendant 2 ans, soit 45,12 euros au total. C’est donc comme si vous souscriviez pour 5 mois – et que vous pourrez profiter du service pendant 2 ans.

Les méthodes de paiement pour régler son abonnement VPN chez Surfshark sont variées et permettent à toute personne de facilement souscrire à l’offre. Vous pouvez utiliser la carte bancaire traditionnelle, les portefeuilles électroniques comme PayPal – mais également des crypto-monnaies comme le Bitcoin si vous souhaitez être discret.

Cet engagement auprès du fournisseur de VPN Surfshark est vraiment sans risque puisque vous pourrez profiter de la période satisfait ou remboursé de 30 jours dans le cas où votre achat vous décevrait. C’est vraiment sans aucune condition, il vous suffira de contacter le support client (disponible en français) pour obtenir votre remboursement intégral. En sachant que Surfshark a une très bonne réputation sur le marché, vous ne serez pas déçu du produit.

En plus des différents avantages que nous avons cités ci-dessus, Surfshark dispose d’un très large réseau avec plus de 1 000 serveurs répartis dans 61 pays. Comme vous pouvez le lire dans notre avis Surfshark, il assure également un excellent support client, disponible 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Si vous rencontrez le moindre problème lors de l’utilisation du VPN Surfshark, vous pourrez donc toujours envoyer un message au support afin d’obtenir une réponse (immédiate) via le chat en ligne, en français.

Ci-dessous, une illustration de l’application VPN de Surfshark sur Mac. Vous y voyez une partie de la liste de pays auxquels vous pouvez vous connecter pour changer d’adresse IP. C’est le même principe que vous retrouverez sur les ordinateurs Windows ou sur les téléphones (iOS ou Android). Vous choisissez le pays dans lequel vous voulez vous connecter, et le tour est joué.

Encore une fois, la promotion mise en avant par le VPN Surfshark se termine déjà dans quelques heures. Croyez-en notre expérience, c’est l’offre la plus abordable et qualitative que nous ayons vue sur le marché depuis longtemps. C’est encore mieux que celle qu’on a pu voir lors du Black Friday sur le VPN, il serait très regrettable de passer à côté.

Alors que la période de confinement devrait se prolonger de quelques semaines, utiliser un VPN comme Surfshark vous permettra de débloquer du contenu sur internet, en toute simplicité. Cette offre spéciale est le moyen de se divertir facilement sur internet, et surtout à moindre frais.

Pour saisir l’offre dès maintenant, rendez-vous sur le site officiel Surfshark en utilisant le lien ci-dessous :

