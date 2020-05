Bon plan VPN : Surfshark, une chute (drastique) de son prix !

Si vous avez vaguement entendu parler des VPN et que leur utilisation ne vous semble pas vraiment concrète, nous allons vous rappeler l’essentiel. Ces logiciels informatiques, dont l’acronyme signifie Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français, ont pour objectif de sécuriser votre connexion internet et de vous rendre anonyme en masquant votre localisation.

Grâce à cette technologie, vos données confidentielles et vos activités en ligne seront protégées partout où vous vous connecterez. Les VPN vous permettront aussi de modifier votre localisation pour accéder à des contenus internationaux qui ne seraient pas disponibles dans votre zone géographique (chaînes TV, plateformes de streaming, téléchargement, etc).

Bien que le processus semble compliqué à première vue, les VPN sont très simples à utiliser ; pour l’activer, vous devrez juste cliquer sur le bouton de connexion comme vous le feriez avec n’importe quelle autre application.

Pour finir le week-end en beauté et profiter de tous ces avantages, l’offre promo de Surfshark à moins de 2€ / mois tombe à point. Aucun autre acteur de son standing ne propose un tel prix mensuel. C’est de loin le meilleur rapport qualité prix jusqu’à ce soir.

Le VPN ultra complet pour l’anonymat, le streaming vidéo, le téléchargement et bien plus

Surfshark propose une application VPN complète qui renforcera votre protection en ligne en un clic et vous permettra de profiter de tout le contenu que vous voulez. Pour cela, Surfshark met à disposition de tous ses utilisateurs plus de 1700 serveurs privés qui chiffreront toutes vos données en ligne. En parallèle, ses serveurs localisés dans 63 pays masqueront votre adresse IP et vous en attribueront une autre dans le pays que vous avez sélectionné. Vous serez anonyme et aux yeux d’internet vous pourrez être localisé où bon vous semble.

Surfshark améliorera considérablement votre expérience de streaming vidéo puisqu’il parvient à débloquer de nombreuses plateformes dont Netflix et 15 bibliothèques à ce jour. Pour résumer simplement : en cliquant sur un serveur localisé aux États-Unis, vous aurez accès au catalogue Netflix US. Surfshark est aussi très pratique lors des voyages à l’étranger car il vous donne accès aux chaînes de TV française, chose impossible sans VPN à cause des restrictions géographiques.

Avec Surfshark, pas besoin de mode d’emploi. L’application a été conçue pour tous et à en juger par son interface, il n’y a aucun doute là-dessus.

Son application est une des plus simples à utiliser que vous soyez sur ordinateurs (MacOS, Windows), sur tablette ou sur mobile (iOS et Android). Si le VPN Surfshark est aussi intéressant c’est grâce à son nombre de connexions simultanées illimitées permettant d’utiliser son application sur autant d’appareils électroniques que vous le souhaitez. Sans que cela ne vous coûte plus cher, vous pourrez couvrir vos appareils et ceux de vos proches.

Un abonnement à prix mini

Surfshark est sans aucune doute le VPN proposant le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Avec sa promotion sur son abonnement 24 mois, Surfshark fait fort. Son prix passe de 9,89€ / mois à seulement 1,85€ / mois ! La somme totale qu’il faudra régler s’élève à 44,40€ alors que la plupart des concurrents font payer près de 150€ à leurs utilisateurs pour ce type de forfait.

Avec un si petit prix, on s’attend à ce que certaines fonctionnalités ne soient pas incluses mais… non ! Vous aurez accès à tous les avantages de Surfshark évoqués ci-dessus, à savoir :

une utilisation sur un nombre d’appareils illimité

l’accès à 1700 serveurs dans 63 pays

une connexion sécurisée avec un chiffrement AES-256

un débit rapide sans mise en mémoire tampon

une assistance disponible 24h/24 et 7 j/7

Et cerise sur le gâteau, cet abonnement est intégralement remboursable pendant une période de 30 jours suivant votre achat. Si le VPN Surfshark ne fait pas l’affaire pour vous (on en doute), vos coûts seront donc re-crédités quelques jours après votre demande.

