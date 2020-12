Bon plan VPN : Top 3 des meilleures offres pour Noël (dès 1,83€ / mois)

Vous vous demandez pourquoi utiliser un VPN ? Ces logiciels trouvent leur utilité dans de nombreuses situations et principalement dans la sécurisation de vos activités en ligne au quotidien. Grâce à leur technologie capable de changer la géolocalisation des utilisateurs, ces derniers pourront accéder à des contenus bloqués par les pare-feux ou les restrictions géographiques. Les VPN sont des applications très simples à prendre en main que l’on retrouve sur la majorité des plateformes (macOS, iOS, Android, Windows, Linux).

Dans cet article, vous trouverez une sélection des meilleures offres du moment. Et on commence dès maintenant avec CyberGhost, le VPN qui propose le deal le plus intéressant à seulement 2€ / mois pendant 39 mois (3 ans + 3 mois gratuits) alors que le prix est affiché à 11,99€ mensuels normalement.

Découvrir l’offre CyberGhost VPN

CyberGhost, le VPN le plus efficace et complet

CyberGhost VPN propose des tarifs relativement onéreux habituellement. L’offre mise en ligne ce jour est donc une aubaine pour en profiter à moindre coût. En plus d’une remise de -83%, vous bénéficierez de 3 mois gratuits en souscrivant à son abonnement 3 ans. Un règlement en une fois de 78€ vous sera demandé, ce qui fait seulement 2€ / mois.

Cette offre promotionnelle à 2€ vient avec un remboursement garanti pendant 45 jours ainsi que sept connexions simultanées. Elles vous permettront de protéger plusieurs de vos équipements informatiques, aussi bien les ordinateurs que les smartphones et les télévisions connectées.

Lorsque vous aurez téléchargé et activé CyberGhost, il protègera l’ensemble de vos données sur le web et vos activités en ligne empêchant votre fournisseur d’accès à internet de les collecter et de les revendre à des tiers. En vous garantissant une navigation privée, vous serez également à l’abris des piratages et de l’usurpation d’identité.

Pour vous connecter à CyberGhost, il suffira de choisir une localisation parmi les 90 territoires couverts. En tout, 6 859 serveurs sont disponibles dans le monde entier ainsi que des serveurs optimisés pour le streaming et le téléchargement.

Une fois connecté, votre adresse IP et votre emplacement seront modifiées et vous pourrez découvrir des contenus inédits non disponibles dans votre région. Il y a par exemple certains sites web, les chaînes télévision étrangères et les plateformes de streaming géo-bloquées. C’est le cas d’Hulu uniquement disponible aux États-Unis ou encore de Netflix dont la librairie varie selon le pays. Bref, vos possibilités seront démultipliées et vous pourrez profiter d’internet sans limite grâce à CyberGhost VPN.

Découvrir l’offre CyberGhost VPN

NordVPN, le plus connu

Poursuivons notre sélection avec l’offre de Noël signée NordVPN. Le prestataire applique une réduction de -68% et offre 3 mois gratuits en cadeau pour toute souscription au forfait 2 ans. Vous pourrez donc prolonger votre abonnement sans payer le prix fort. Comme le service se paye en une seule fois, le montant à débourser est de 75,65€, soit 3,15€ / mois, contre 243,78€ hors promotion.

Si vous vous rendez compte que NordVPN ne vous convient finalement pas, vous aurez 30 jours pour demander votre remboursement. Il s’agit donc d’un achat zéro risque.

Sachez qu’un seul compte NordVPN autorise la connexion sur six appareils différents. L’application étant disponible sur les principaux OS et très simple à utiliser, vous pourrez tout à fait partager votre abonnement avec votre entourage.

Côté réseau, NordVPN couvre 59 pays dans le monde à travers plus de 5 400 serveurs. Une fois connecté à l’un d’eux, votre connexion fera l’objet d’un chiffrement puissant (AES-256) afin de protéger vos informations personnelles en toute circonstance. NordVPN vous permet également de rester anonyme à chaque fois que vous vous rendez sur internet.

NordVPN se différencie en proposant des serveurs P2P, obfusqués, double VPN, Onion Over VPN pour accéder au darknet et IP dédiée. Au sein de l’application, on retrouve également plusieurs fonctionnalités destinées à accroître votre protection en ligne (Kill Switch, CyberSec…).

Découvrir l’offre NordVPN

Surfshark VPN, le meilleur rapport qualité-prix

C’est le VPN Surfshark qui clôture cet article avec une offre incroyable à seulement 1,83€ / mois. Pour profiter de ce très petit prix, il faudra souscrire à l’abonnement 24 mois et le payer en une fois, soit environ 49€ au lieu de 288€.

La générosité du fournisseur ne s’arrête pas là car il offre aussi 3 mois gratuits à ses nouveaux utilisateurs et des connexions simultanées illimitées. Ainsi, vous pourrez utiliser le VPN pendant 27 mois sur un nombre infini d’appareils. De quoi rentabiliser votre achat au maximum.

Concernant son application, celle de Surfshark remplit tous les critères importants, à savoir garantir votre sécurité sur Internet et veillez à protéger votre identité numérique. Pour preuve de la qualité de son service, Surfshark a fait l’objet d’un audit indépendant qui n’a révélé aucun problème sur la sécurité de son logiciel.

Surfshark enregistre plus de 1 700 serveurs privés localisés dans 63 pays. Bien que la connexion soit légèrement moins stable que celle de CyberGhost, le fournisseur offre de très bonnes performances, notamment pour accéder aux chaînes TV et pour débloquer Netflix. À l’heure actuelle, 15 catalogues Netflix sont accessibles avec l’application Surfshark VPN.

Découvrir l’offre Surfshark