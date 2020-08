Bonne nouvelle, Apple prépare une formule spéciale pour ses services

Voilà un an qu’Apple a procédé à une refonte de son application iTunes, regroupant plusieurs de ses services tels que la musique, les vidéos ou encore les podcasts. Désormais, l’écosystème de la marque à la pomme travaille sur des applications propres à chacun des services. Mais l’abonnement à ces derniers n’avait toujours pas de formule comprenant plusieurs des services d’Apple, pour un prix mensuel fixe et réduit.

Selon Bloomberg, Apple travaillerait au lancement d’une nouvelle offre qui sera présentée au moment de sa keynote en septembre (ou en octobre en vue du retard annoncé), le rendez-vous des passionnés de la marque qui officialisera l’iPhone 12.

« Apple Inc prépare une série de forfaits d’abonnement qui permettront aux clients de se connecter à plusieurs services numériques du fabricant d’iPhone à un prix mensuel inférieur », rapporte Reuters ce jeudi.

Apple One, quel prix ?

Le nom de cette formule serait donc bien « Apple One », comme de nombreuses rumeurs l’annonçaient. Il s’agirait d’un pack regroupant les différents services d’Apple pour un prix mensuel fixe. On peut imaginer que les utilisateurs qui souscriront à l’offre auront ainsi un avantage économique à passer par ce pack plutôt qu’en souscrivant aux différents services un par un.

Pour rappel, les principaux services d’Apple sont : Arcade, TV+, Music, News+. Il devrait donc s’agir de leurs abonnements qui seront compris dans l’offre Apple One. Bloomberg s’avance en citant de ses sources qu’une formule classique pourrait regrouper Apple TV+ et Apple Music avec un avantage de l’ordre de 5 $ par mois. Une offre premium devrait aussi voir le jour en comptant Apple Arcade, Apple News+ et le stockage iCloud en plus d’Apple TV+ et d’Apple Music.

Objectif pour la marque : atteindre enfin la barre des 600 millions d’abonnés payants avant la fin de l’année. À voir si Apple proposera une offre spéciale complétée par l’achat de son prochain iPhone phare.