Bonne nouvelle, Netflix peut consommer moins de données mobiles sur les smartphones Android

Actuellement, l’application mobile de Netflix permet déjà de télécharger des films et des séries dans l’application pour que ces contenus puissent être disponibles lorsqu’on est hors-ligne ou lorsqu’on n’est pas connecté à un Wifi, ce qui permet de ne pas utiliser les données mobiles.

Mais parfois, il arrive que l’on soit impatient de regarder le dernier épisode d’une série, et qu’on soit tenté de regarder celui-ci en utilisant les données.

Et la bonne nouvelle, c’est que pour certains contenus de son catalogue, Netflix va proposer une option « Save Data », pour les utilisateurs de l’appli Android, qui permet d’utiliser moins de données.

Netflix annonce l’arrivée du codec AV1

Si cette nouvelle option est disponible, c’est parce que le SVOD va commencer à utiliser un nouveau codec qui permettrait d’utiliser moins de données.

« AV1 est un codec vidéo haute performance sans redevance qui offre une efficacité de compression améliorée de 20% par rapport à nos encodages VP9 », lit-on dans un communiqué de l’entreprise.

Et le plus important est que ce codec a le soutien de nombreux acteurs des nouvelles technologies, membres de l’Alliance for Open Media, qui inclut Google, Android, Apple, YouTube, Mozilla, Microsoft et Facebook.

Mais pour le moment, la nouvelle option pour économiser des données mobiles n’est pas disponible sur tous les films et séries de Netflix. La plateforme précise que le streaming en AV1 n’est actuellement disponible que sur « une sélection de titres ».

« Au fur et à mesure que les performances du codec s’améliorent avec le temps, nous prévoyons d’étendre notre utilisation d’AV1 à davantage de cas d’utilisation et nous travaillons désormais également avec des partenaires dans les domaines des périphériques et des chipsets pour étendre cela au niveau matériel », indique néanmoins Netflix.

En substance, si le nouveau codec AV1 semble prometteur, pour le moment, il semblerait qu’il soit encore à une phase initiale de son adoption.

Et comme le note le site Engadget, si l’utilisation de ce codec est encore limitée aujourd’hui, c’est peut-être parce que celui-ci peut avoir des conséquences sur l’autonomie d’un appareil. À l’instar de Netfix, YouTube a déjà adopté le codec AV1. Mais d’après Engadget, lorsqu’on veut activer cette option, l’application avertit que le streaming AV1 en HD requiert une machine puissante (et pour le site, cela pourrait suggérer que le codec consomme plus d’énergie).