OnePlus prépare un smartphone moins cher

Il y a quelques heures, nous apprenions que Samsung lancera son nouveau Galaxy A51 le 12 décembre prochain. Un moyen pour la marque sud-coréenne de mettre à jour le plus rapidement possible l’un de ses modèles de smartphones bon marché les plus populaires.

Mais la grande surprise de cette fin d’année concerne OnePlus. En 2020, la gamme ne se limitera pas qu’à un OnePlus 8 et un OnePlus 8 Pro. La firme aux smartphones milieu et haut de gamme pourrait revenir à des tarifs qui ont fait sa réputation à ses débuts. Elle lancera une nouvelle déclinaison plus accessible, baptisée OnePlus 8 Lite.

Le célèbre site OnLeak vient de publier des premiers aperçus du modèle, en partenariat avec 91mobiles. On peut y constater plusieurs changements par rapport aux modèles premium, mais des questions restent en suspens, au sujet de la fiche technique. OnePlus prépare-t-il un grand coup sur le marché des smartphones accessibles ?

Ce que l’on sait du OnePlus 8 Lite

À l’heure actuelle, toutes les informations relatives au OnePlus 8 Lite circulant sur internet ne sont que des rumeurs. OnePlus n’a pas encore officialisé sa sortie, ni même ses caractéristiques.

Toutefois, nous pouvons noter que le smartphone reprendra un design proche de celui proposé sur les modèles plus huppés de la gamme. Son écran, laissant apparaître un poinçon pour la caméra frontale, devrait mesurer environ 6,4 pouces. Peut-être sera-t-il disponible en AMOLED ?

Sur la partie dorsale, OnePlus semble conserver une dalle en verre, mais le module photo passera de 3 à 2 capteurs. Le port jack n’est pas présent, et la recharge se fera par un port USB de type C. Selon les publications de OnLeak, un coloris bleu fera partie de la panoplie de déclinaison du modèle, et devrait d’ailleurs être également disponible sur les autres versions de la nouvelle génération de OnePlus 8.

Sur la partie technique, les rumeurs sont encore pauvres. La question se pose par ailleurs, à savoir si OnePlus choisira d’équiper son nouveau OnePlus 8 Lite d’un processeur Snapdragon 855, celui qui était jusqu’à la sortie du nouveau Snapdragon 865 cette semaine, la référence des SoC premium.

Il faudra encore un peu de patience avant de voir sortir le nouveau smartphone bon marché de OnePlus. Pour rappel, la firme appartenant au groupe BBK Electronics propose deux vagues de sorties de smartphones par an, avec ses modèles standard et « Pro ». Les nouveautés se déploient sur le premier semestre, et le second est consacré à la sortie de mises à jour matériel de ces dernières, différenciées par leur badge « T ».