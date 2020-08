Cyberpunk 2077 réserve une bonne nouvelle (gratuite) à ses futurs joueurs

Attendu pour avril 2020, puis septembre et désormais pour le 19 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et consoles next-gen, CyberPunk 2077 sera l’un des très gros hits de cette année 2020. Et le jeu de CD Projekt Red ne cesse de nous faire de l’œil et nous mettre l’eau à la bouche au fil de ses présentations. Nous avons d’ailleurs nous-mêmes été séduits au moment de notre première présentation lors de l’E3 de Los Angeles en juin 2019.

Très appréciée par la plupart des joueurs du monde entier grâce à son travail de grande qualité, mais aussi grâce à sa générosité concernant le contenu des éditions simples et collectors de leurs jeux, mais aussi le contenu in-game avec des DLC gratuits et payants qui font honneur aux joueurs, le studio polonais ne compte pas changer de cap avec CyberPunk.

Tout comme The Witcher III : Wild Hunt, nous savons déjà que le prochain hit de CD Projekt Red aura le droit à des extensions payantes, mais également à des DLC gratuits !

CyberPunk – Un long voyage vers Night City

CyberPunk 2077 s’annonce tout simplement comme le gros blockbuster de cette fin d’année 2020 (et peut-être même de l’ensemble de cette année 2020). Les équipes de CD Projekt Red sont de retour, cinq ans après la sortie de The Witcher III : Wild Hunt et après plus de neuf longues années de développement.

L’une des particularités du succès de The Witcher III (qui était très bon), c’est qu’il propose une multitude de DLC gratuits et deux grosses extensions payantes qui sont à la limite d’être encore meilleures que le jeu original. Si nous savons déjà que le studio polonais proposera du contenu payant après la sortie du jeu, le contenu gratuit n’était quant à lui pas encore confirmé. C’est désormais chose faite.

C’est une nouvelle fois sur les réseaux sociaux que le compte officiel de CyberPunk 2077 a confirmé à demi-mot (ou plutôt demi-GIF) en répondant à une question d’un fan que le jeu bénéficierait de DLC gratuits pour tous les joueurs.

Bien que le studio ne confirme pas l’information avec des mots, le GIF très positif semble indiquer que oui, CyberPunk 2077 aura le droit à son contenu gratuit après sa sortie. Pour rappel, ce sont pas moins de 16 packs de DLC gratuits qui sont arrivés dans les trois mois qui ont suivi la sortie de The Witcher III.