Borat 2 : la suite du film pour Amazon Prime Video se dévoile

Il y a deux semaines, on évoquait avec vous la surprenante suite du film Borat, qui aurait déjà été tournée par Sacha Baron Cohen et qui arrivera sur Amazon Prime Video peu avant l’élection présidentielle américaine. Si les premières informations dévoilées incitaient à penser qu’il s’agirait d’un véritable film politique, on en a désormais la confirmation et vu ce que l’on apprend, Donald Trump ne devrait vraiment pas aimer.

Borat, l’humour décapant de retour

Sacha Baron Cohen récidive donc et va reprendre son rôle de reporter kazakh pour un second film nommé « Borat : le film d’après ». On a même eu le droit à une véritable petite bande-annonce, avant que le film ne soit mis en ligne le 23 octobre prochain.

Borat / Sacha Baron Cohen devrait saisir l’opportunité offerte par ce film et l’exposition médiatique pour livrer un regard acide sur la présidence de Donald Trump et les scènes chaotiques qui ont rythmé les quatre dernières années aux Etats-Unis.

Interrogé par le New York Times, dans un article nommé « Cette fois il est sérieux », l’acteur dégaine des phrases au vitriol.

Quand le président est un raciste manifeste, un fasciste manifeste, cela permet au reste de la société d’adopter les mêmes préjugés. Mon objectif n’était pas d’exposer le racisme ou l’antisémitisme. L’objectif est de faire les gens rire mais nous révélons aussi une dangereuse chute vers l’autoritarisme.

L’acteur a d’ailleurs pris des risques pendant le tournage puisqu’il a confié avoir eu peur d’être tué lors d’un rassemblement politique d’extrême-droite.

Sous ma salopette, je portais un gilet pare-balles, mais cela ne me paraissait pas suffisant, certaines personnes à l’extérieur avaient des armes semi-automatiques. (…) J’ai eu de la chance de finir en un seul morceau. Les prochaines semaines détermineront si l’Amérique aura cette chance.

A découvrir dans quelques jours en streaming. On sera au rendez-vous.