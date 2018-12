Bose, Beats, Focal… Quel casque Bluetooth choisir ?

QuietComfort 35 II de Bose

Seconde version du QC35 dévoilé en 2015, le QuietComfort 35 II de Bose fait certainement partie des casques Bluetooth les plus populaires de cette liste. Il offre une vingtaine d’heures d’autonomie pour une charge complète de trois heures. Néanmoins, 15 minutes de charge permettent de bénéficier de 2 heures 30 d’écoute supplémentaire. Le casque audio de Bose dispose d’une technologie de réduction de bruit qui permet de ne plus entendre les sons de l’environnement alentour. De plus, le QuietComfort 35 II dispose d’un accès direct aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant, selon votre préférence.

Le casque Bluetooth pèse 230 grammes, ce qui le classe parmi les dispositifs les plus légers de cette liste. Il est disponible en noir, argent ou triple midnight. Il est livré avec un câble de recharge USB, un câble audio ainsi qu’un étui de transport.

Prix : le casque QuietComfort 35 II de Bose est vendu au tarif de 379,95 euros.

Listen Wireless de Focal

Également circum-aural, le casque Listen Wireless est le premier dispositif de Focal à être Bluetooth. Il possède donc les mêmes caractéristiques et le même design que le Listen de l’entreprise, si ce n’est qu’il est fonctionne sans fil. Il dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à une vingtaine d’heures d’écoute, soit autant que le casque de Bose cité plus haut. Si ce dernier n’a pas de technologie de réduction de bruit à proprement parler, le Listen Wireless dispose d’un système à grande isolation qui permet de ne pas être dérangé par le bruit environnant.

Seule entreprise française de ce classement, Focal est implantée dans la ville de Saint-Étienne depuis 2002, après qu’elle ait été créée en 1978. Sur son site web, elle indique que ses produits sont conçus en France.

Le casque Bluetooth pèse 300 grammes et est disponible en noir, bleu, violet et vert. Il est livré avec un câble USB, un câble détachable avec entrée mini jack ainsi qu’une housse de transport souple.

Prix : Le Listen Wireless de Focal coûte 249 euros.

Beats Studio3

Fondé par le rappeur Dr Dre, le fabricant de casques américain Beats a été racheté par Apple en 2014 pour un montant de 3 milliards de dollars. La marque à la pomme a décidé de rentabiliser son investissement en intégrant les casques à son écosystème et à ses magasins, si bien qu’elle continue de dévoiler de nouveaux modèles. Dévoilé en 2017, le Beats Studio3 est devenu un des casques Bluetooth cultes sur le marché.

Circum-aural comme les autres dispositifs de ce classement, le casque en question embarque un système de réduction de bruit actif (Pure ANC) qui permet de bloquer le bruit environnant. C’est également le premier casque dans lequel Apple a exploité sa puce W1, ce qui offre une autonomie de plus de 22 heures. En dix minutes de charge, il est possible de profiter d’environ trois heures d’écoute grâce à la technologie Fast Fuel. De plus, Apple précise que le dispositif sans fil peut profiter de 40 heures d’écume lorsque le mode basse consommation avec désactivation de la réduction de bruit active est activé.

Le casque Bluetooth est livré avec un câble de recharge USB Micro-B, un câble mini-jack coudé ainsi qu’une housse de transport rigide. L’appareil est disponible en noir obscur, bleu cristal, sahara et gris ombré pour un poids de 260 grammes, soit à peine plus que celui de Bose. L’assistant vocal Siri est intégré au casque de Beats.

Prix : Le casque Bluetooth Beats Studio3 Wireless en vendu au tarif de 349,95 euros.

Sony WH-1000XM3

Concurrent direct du QuietComfort 35 II de Bose, le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 a l’avantage d’embarquer un système de réduction de bruit active réputé pour être performant. Comme l’explique la marque, le dispositif embarque le nouveau processeur HD QN1 qui permet de s’adapter à votre activité, qu’il s’agisse d’un voyage, d’un trajet à pied dans la ville ou d’une situation d’attente. Dans ce dernier cas, il s’agira de permettre à l’utilisateur d’entendre les informations importantes, lorsqu’il est dans une gare par exemple, tout en écoutant ses morceaux préférés. L’assistant intelligent de Google est intégré au casque.

Le casque Bluetooth promet une autonomie maximum de 38 heures pour une charge rapide qui permet de récupérer jusqu’à cinq heures de lecture.

Le Sony WH-1000XM3 est livré avec un câble USB, un adaptateur jack 3,5 – 6,3 mm, une housse de transport ainsi qu’un adaptateur avion. D’ailleurs, la marque met en avant le fait que son casque est particulièrement adapté aux trajets en avion. L’appareil pèse 255 grammes et est disponible en noir ou en gris.

Prix : Le casque Bluetooth est commercialisé au tarif de 349,99 euros, mais il est possible de le trouver moins cher.

Plantronics Blackbeat Pro 2

Comme la majorité des casques Bluetooth de ce classement, le Plantronics Blackbeat Pro 2 est équipé d’un dispositif de réduction de réduction de bruit active qui s’active grâce au mode Open Mic. Des capteurs intelligents arrêtent automatiquement le son du casque dès lors qu’il n’est plus sur les oreilles de l’utilisateur, un point qui peut être important lors de l’écoute d’un podcast ou d’une piste audio similaire.

Le casque promet environ 24 heures d’autonomie en mode conversation et une charge complète prend trois heures, il est donc dans la moyenne par rapport à ses concurrents.

Dévoilé en 2016, le modèle a l’avantage d’être plus compact que son prédécesseur, un défaut qui lui a été reproché. Le nouveau Plantronics Blackbeat Pro 2. Néanmoins, le casque Bluetooth pèse 289 grammes, soit presque autant que le Listen Wireless de Focal, si bien qu’il est l’un des plus lourds de ce classement. Il est livré avec une housse de transport, un câble USB et un câble audio.

Prix : Le Plantronics Blackbeat Pro 2 coûte 199,99 euros

Marshall Major III Black Bluetooth

Le casque Bluetooth de Marshall est l’équivalent sans fil du Marshall Major III Black, de la même façon que le Focal Wireless. Il est également le plus populaires des casques conçus par l’entreprise britannique. Néanmoins, il ne bénéficie pas d’une technologie de bruit active, si bien qu’il faudra se tourner vers le Mid A.N.C, un autre modèle dévoilé au cours de l’année 2018. En termes de prix, il faudra débourser 269 euros pour profiter du système de réduction de bruit.

Le Major III Black bénéficie de 30 heures de lecture en une seule charge, soit plus que la majeure partie des casques présents dans ce classement.

Le casque Bluetooth est disponible en noir, blanc et marron. L’achat comprend un câble micro-USB ainsi qu’un câble de 3,5 mm. Avec un poids de 168 grammes, c’est le dispositif le moins cher de ce classement.

Prix : Le casque Bluetooth de Marshall est vendu au tarif de 149 euros, ce qui fait de lui l’appareil le moins cher de ce classement.