Bose dévoile par erreur le visuel de son nouveau casque QuietComfort 35

Voilà tout juste un an, le fabricant Bose présentait son casque audio QuietComfort 35. Un casque qui va rapidement refaire parler de lui, puisque le constructeur a publié par mégarde une image de la nouvelle génération de ce casque.

Bose semble en effet s’être trompé d’image dans une newsletter envoyée à l’une de ses filiales en Norvège et en guise d’illustration, on peut voir un casque qui n’existe pas dans le commerce actuellement. En effet, sur cette photo on peut voir un casque similaire au QuietComfort 35, sauf que ce dernier dispose d’un bouton de plus au niveau de l’écouteur gauche.

Bose dévoile par erreur la photo d’un nouveau casque dans une newsletter

Le constructeur de casques et d’enceintes a donc accidentellement envoyé une Newsletter avec un nouveau produit. S’agit-il d’une nouvelle génération du QuietComfort 35 ? Un futur QC45 ? Un prototype ? Difficile à dire pour le moment vu que la marque n’a pas communiqué officiellement.

La photo a été partagée sur les réseaux sociaux et sur de nombreux forums spécialisés, attirant un commentaire qui pourrait mettre fin aux doutes. En effet, il semble qu’un employé de la marque Bose ait expliqué, que ce bouton servirait à activer Google Assistant ou Siri à la voix et que cette génération du QuietComfort 35 verrait le jour mi-septembre. Pour rappel, le QuietComfort 35 de Bose est à ce jour le meilleur casque à annulation de bruit du marché et il ravit les amateurs de musique dans le monde entier.

Le bouton se situant sur l’écouteur gauche, exactement comme le bouton de contrôle volume présent sur l’écouteur droit, certaines rumeurs évoquent donc un bouton permettant d’ajuster le réglage de la suppression du bruit environnant, afin de pouvoir entendre des bruits à proximité, comme sur le casque MDR-1000X de Sony par exemple. Cette spéculation n’est pas impossible, d’autant que Bose a dévoilé récemment un firmware permettant justement de régler le niveau de réduction du bruit.

L’information ayant été largement reprise dans la presse, il est probable que Bose communiquera rapidement sur le sujet afin de faire taire les fausses rumeurs.