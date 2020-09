Bose QuietComfort : les écouteurs sans fil à réduction de bruit se dévoilent

Bose se prépare à dévoiler les remplaçants des écouteurs Noise Cancelling Earbuds 700, présentés en mai 2019. Dans une vidéo publiée tout d’abord sur Reddit, une vidéo promotionnelle des nouveaux produits a fuité et semble bien tout droit sortie de la communication de la firme américaine.

La première nouveauté : Bose a décidé de changer le nom de ses écouteurs sans fil. En parallèle à ses Bose 500, également Bluetooth mais destiné avant tout pour le sport, les Bose 700 vont se renommer en Bose QuietComfort. Si la vidéo publiée sur Reddit via Vimeo a été supprimée, une autre est disponible sur YouTube, ci-dessous (attention, il se pourrait que la plateforme modère également celle-ci, car la chaîne qui a publié la vidéo de Bose n’est pas une chaîne de la marque).

Que sait-on des Bose QuietComfort (ex Bose 700) ?

Dans la vidéo de présentation, l’accent est avant tout mis sur la réduction de bruit. Il faut dire que sur le marché, l’équipement est devenu une nouvelle norme. Bose doit notamment faire face à l’arrivée d’Apple qui a contribué à démocratiser la technologie sur des écouteurs avec ses AirPods Pro, sortis il y a près d’un an.

Pour contre-attaquer, Bose annonce sortir la meilleure réduction de bruit du marché avec ses nouveaux écouteurs QuietComfort. La marque annonce aussi une excellente clarté, que ce soit dans les basses ou dans les aigus.

Du côté de l’autonomie, il semble maintenant officiel que les Bose QuietComfort proposent une autonomie d’écoute de 6 heures. C’est mieux qu’Apple, qui mesure l’autonomie de ses AirPods Pro à 5 heures et 4h30 avec le mode de réduction de bruit activé. On attend maintenant de connaître la capacité de recharge de la boîte de rangement et de transport des écouteurs.

La classification IPX n’est pas annoncée dans la vidéo et les dernières rumeurs ne faisaient pas état de la certification. Pourtant, la question reste en suspens alors que la vidéo promotionnelle affiche les écouteurs comme résistants à la sueur sans jamais nommer la certification de façon claire.

Écouteurs Bose QuietComfort, quel prix ?

Du côté des prix, une récente rumeur partagée par CNET affirme que Bose cherchera à se positionner en concurrence avec les AirPods Pro d’Apple. Cela correspondrait ainsi à des écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort au prix de 279 $.

Pour les prix français, il faudra certainement attendre l’officialisation des produits. Mais pour donner un ordre d’idée, les écouteurs d’Apple avec réduction de bruit sont disponibles à 279 €.