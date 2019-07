Bourse : serait-ce le moment d’investir dans Microsoft ?

Lors de son IPO, le 13 mars 1986, soit il y a plus de 30 ans, une action de Microsoft ne valait que 21 $. Aujourd’hui, la réalité est allée bien loin : ce matin, vers 9h30, ce nombre a dépassé les 140 $. Les raisons ? De très bons chiffres côté revenu, et tout particulièrement en ce qui concerne le cloud.

Si la dernière conférence Azure avait épaté bon nombre d’internautes, les services de stockage en ligne de Redmond ont donc également convaincu bon nombre d’investisseurs. Faut-il suivre leur exemple et en faire de même ? Vu la bonne santé des finances de la firme de Satya Nadella, c’est fort probable.

Valorisation en hausse

Il y a seulement trois mois, Microsoft dépassait la barre symbolique des mille milliards de dollars de capitalisation boursière, après Amazon et Apple. Et régulièrement, l’entreprise va encore plus loin que les prévisions des différents analystes chargés de publier des prédictions afin de présenter leur état des lieux du marché.

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé aujourd’hui, lorsque la croissance du revenu d’Azure communiquée par les équipes du géant de la Tech s’est avérée atteindre 64% par rapport au mois précédent. Ce qui correspondrait à environ 11,4 milliards de dollars, soit 400 millions de plus que ce qui était estimé.

Parier sur Microsoft ?

Toutefois, même si le chiffre est impressionnant, le taux de croissance est est en baisse depuis un an et demi (98% au Q2 2018). Mais en réalité, il faut nuancer cette vision pessimiste, puisqu’il est normal pour les ventes d’un produit de croître très rapidement lors de leur lancement, puis de continuer à avancer un peu moins rapidement.

En effet, une startup qui n’a qu’un client et qui en signe un second le mois suivant pourra sa targuer d’avoir 100% de growth. Pour terminer, on pourrait souligner avec le fait que Microsoft gagne désormais plus d’argent grâce au cloud qu’à Windows. Après la réalité virtuelle, la cryptomonnaie et les drones, voici venue l’année du nuage ?