Le HoloLens traduit une keynote grâce à l’intelligence artificielle

Que peut-on faire avec un Microsoft HoloLens, un réseau neuronal et une keynote organisée en direct devant plusieurs centaines de personnes par le célèbre développeur de Windows ? Traduire une conférence de l’anglais en japonais grâce à un hologramme de la présentatrice, grandeur nature. La scène, qui s’est déroulée à Las Vegas, a été filmée et diffusée en ligne.

On y voit ainsi Julia White, VP de la branche Azure de la firme de Redmond et alumni de Stanford et Harvard, retranscrire mot pour mot une présentation ayant eu lieu quelques minutes auparavant, tout en sachant que l’appareil qu’elle utilise est disponible pour tous depuis maintenant près de 3 ans.

Quel est le procédé utilisé ?

Afin d’arriver à un tel résultat, la société de Satya Nadella a fait appel à l’intelligence artificielle conçue par son équipe technique et à un algorithme text-to-speech poussé s’appuyant sur un enregistrement de la voix du sujet pour le dupliquer dans un autre langage.

Bien que l’opération n’ait pas été réalisée en live mais bel et bien préparée en avance au sein des bureaux de Microsoft, elle n’en démontre pas moins la capacité du casque à d’appuyer sur d’autres technologies que la sienne pour créer du contenu en 3D.

Quelles applications pour le HoloLens ?

Certes, il ne s’agit que d’une démonstration technique, mais il ne fait aucun doute que des idées devraient germer dans l’esprit des développeurs qui verront cette vidéo. Avec un peu de travail, on peut aisément imaginer comment ce genre de contenu pourrait s’intégrer dans le domaine des médias ou celui des services.

Bien qu’il soit encore très cher pour la majorité des budgets, le HoloLens est un outil très performant dont de plus en plus de professionnels tentent de s’équiper. Nous l’avions testé lors du Mobile World Congress de Barcelone plus tôt dans l’année : un moment très intéressant que vous pouvez redécouvrir ici.