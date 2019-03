Huawei a dévoilé lors d’une conférence à Paris ses nouveaux téléphones : le P30 et le P30 Pro. Tous deux s’inscrivent dans la continuité du précédent Mate 20 Pro qui lui aussi s’était imposé comme une référence sur le marché au moment de sa sortie en octobre dernier.

Les nouveaux smartphones sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, avec une sortie officielle le 4 avril. Bouygues Telecom propose les P30 et P30 Pro à un tarif avantageux, avec aussi une enceinte Sonos One offerte pour toute précommande jusqu’à cette date.

Les deux flagships de Huawei

Huawei occupe aujourd’hui la deuxième marche du podium sur le marché des smartphones, juste devant Apple. Le géant chinois s’est placé sur le créneau du haut de gamme avec ses gammes P et Mate. Les nouveaux P30 et P30 Pro se distinguent encore un peu plus sur leur capteur photo. La version Pro est équipée d’un quadruple capteur à l’arrière, tandis que le modèle classique s’en contente de trois.

Au niveau du design, Huawei a travaillé chacun des deux modèles, et ses lignes épurées ont tout pour séduire. Le P30 a un écran AMOLED de 6,1 pouces, contre 6,47 pouces pour le P30 Pro. Une petite encoche en forme de bulle sur l’avant cache un capteur photo de 32 Mpx qui sert à la fois d’appareil pour les selfies, mais aussi de système de reconnaissance faciale. Les P30 et P30 Pro tournent sous Android 9.0 Pie avec la sur-couche propriétaire de Huawei, EMUI. Huawei intègre dans les deux modèles sa puce la plus puissante (et la plus puissante du marché selon de nombreux classements) baptisée Kirin 980.

D’autres avantages de ces nouveaux flagships incluent notamment la recharge rapide (SuperCharge 2.0), une autonomie gonflée grâce à des batteries conséquentes (3 650 mAh pour le P30, et 4 200 mAh pour le P30 Pro) ainsi qu’un système de recharge inversée : un appareil peut être rechargé sans fil s’il est placé sur le dos des P30 et P30 Pro, grâce à un transfert d’énergie.

Acheter les P30 et P30 Pro chez Bouygues Telecom

Quelques minutes après son officialisation, Bouygues Telecom a immédiatement référencé les deux P30 et P30 Pro sur sa boutique en ligne. L’opérateur télécom propose aussi bien d’acheter ces modèles au prix classique communiqué par Huawei et sans engagement, ou bien de partir sur un forfait pour pouvoir étaler son achat dans le temps.

Tous les modèles sont disponibles, et toutes les couleurs annoncées par Huawei sont référencées : noir, bleu et nacré. Selon le modèle et selon leur capacité, tous les coloris ne sont pas proposés. Vous pouvez directement les consulter sur le site de Bouygues Telecom.

Pour vous faciliter les achats, voici un exemple sur le Huawei P30 Pro avec 128 Go de stockage : soit vous pouvez l’acheter comptant à un prix de 999€, soit vous pouvez l’acheter pour 299,90€ avec un forfait Sensation de 70 Go et un engagement de 24 mois (23,99€ par mois pendant 12 mois, puis 38,99€ par mois ensuite). Il faudra également rajouter une cotisation mensuelle de 8€ par mois sur ces deux années de contrat pour financer le téléphone.

Une enceinte Sonos One offerte jusqu’au 4 avril

En plus de ce forfait Sensation, Bouygues Telecom une offre de reprise sur son téléphone actuel pour réduire encore un peu le montant de son achat. A noter que l’opérateur offre également une enceinte Sonos One (via une ODR) pour tout achat du P30 ou du P30 Pro.

C’est tout simplement l’une des meilleures enceintes du moment au niveau du son, qui est compatible avec Alexa, Apple AirPlay et bientôt avec Google Assistant.

Voici un récapitulatif des prix avec un forfait sensation 70Go :

Huawei P30 128 Go à 169€90 + 8€ par mois (ou 799€)

Huawei P30 Pro 128 Go à 299€90 + 8€ par mois (ou 999€)

Huawei P30 Pro 256 Go + à 399,90€ + 8€ par mois (ou 1 099€)

Pour voir toute l’offre chez Bouygues Telecom, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues

Article sponsorisé par Bouygues Telecom