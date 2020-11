Après Bouygues et Orange, SFR s’apprête à dévoiler ses forfaits 5G… à quel prix ?

Les enchères sont closes, il est temps pour les opérateurs de présenter leurs offres 5G. Bouygues Telecom a fait sensation en présentant ses offres qui débutent à 26,99 euros par mois pour la première année, puis 41,99 euros par mois. De son côté, Orange fait encore mieux avec son forfait 5G à 24,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 29,99 euros par mois. Difficile de faire mieux, mais il reste encore les offres de SFR et Free qui ne sont pas connues.

SFR, le prochain sur la liste ?

Sur Twitter, le compte @TiinoX83 dévoile justement quelques informations à propos de la Société française du radiotéléphone et de son entrée dans le monde de la 5G. SFR devrait proposer quatre forfaits 5G, avec un prix de départ à 40 euros par mois. D’après les premières informations, SFR demanderait un engagement sur 12 mois pour pouvoir profiter de ses offres, sans prix d’appel pour la première année. Pour profiter des appels, SMS, MMS et internet en illimité en 5G, il faudra compter 95 euros par mois chez SFR, contre 79,99 euros chez Orange.

Prix officiel des forfaits 5G : https://t.co/9SLjY0AFdM (2 opérateurs pour le moment, les autres arriveront plus tard) pic.twitter.com/yhy4tr2OFu — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020

SFR prévoit de lancer ses forfaits 5G dès le mois de décembre. Cependant, SFR tient à mettre en garde ses clients, et notamment ceux qui opteront pour le forfait internet illimité en 5G. L’opérateur précise que ce forfait est destiné à « un usage strictement personnel et privé et uniquement via un équipement à usage mobile ». En cas d’abus, SFR se réserve le droit de restreindre votre offre.

Cette restriction sera effectuée par étape. Dans un premier temps, vous recevrez un SMS vous indiquant que votre utilisation est abusive et sature le réseau local. En cas de récidive après un premier SMS, le client sera pénalisé, SFR peut aller jusqu’à bloquer votre abonnement illimité.

