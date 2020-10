Bouygues Telecom : pour leur sortie, les OPPO Reno 4 Series à partir de 1€

Bouygues Telecom est en forme depuis la rentrée. L’opérateur télécom se positionne directement sur la sortie des nouveaux OPPO Reno 4, Reno 4 Pro et Reno 4Z avec des offres attractives à l’achat. Il faudra pour cela associer le smartphone avec un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go (24 mois), et verser une cotisation mensuelle à partir de 3€ par mois sur 24 mois.

Un OPPO Reno 4 pour tous

Avec sa nouvelle génération de smartphones – tous compatibles avec la 5G, OPPO frappe fort. On retrouve une gamme de prix assez large qui laisse deviner des produits entre le milieu et le haut de gamme (entre 379€ et 799€ nus). Le fabricant capitalise sur le savoir-faire qui le rend aussi populaire : design, écran, logiciel et son fameux système de recharge ultra-rapide.

Le plus premium des trois smartphones est le OPPO Reno 4 Pro. Il se distingue par son aspect premium et son écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces (90 Hz), un processeur Snapdragon 765G (avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Avec ces caractéristiques, OPPO se positionne dans le haut de la fourchette milieu de gamme. Ce modèle vient avec la recharge Super VOOC 2.0 65 W qui rechargera 100% du téléphone en… 36 minutes ! On n’oubliera pas le triple capteur photo sur le dos, avec un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP.

Le OPPO Reno 4 se situe au milieu des trois nouveaux modèles, avec un écran AMOLED de 6,4 pouces (60 Hz), le même processeur mais seulement 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau de la photo, il est très proche de la version Reno 4 Pro : un triple capteur photo, mais le capteur principal n’a pas de stabilisation optique. On notera que le capteur téléobjectif est remplacé par un objectif monochrome avec capteur de 2 Mpx.

Dernier né dans la gamme, le OPPO Reno 4Z est le plus abordable. Il vient avec un écran LCD de 6,5″ (120 Hz), un processeur plus basique (Dimensity 800), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il fait également l’impasse sur le chargeur ultra rapide de la marque : il faudra se contenter du classique 18 W. Il a certes un quadruple capteur photo sur le dos, mais il n’est pas aussi performant que les deux cités plus haut.

Comment obtenir le OPPO Reno 4 ?

Vous cherchez à étaler le coût de ces nouveaux smartphones dans le temps ? Bouygues Telecom vous donne la possibilité d’en acheter Le Oppo Reno 4Z à partir de 1€. Il faudra en parallèle échelonner le paiement de 3€ par mois sur 24 mois et souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go pour en profiter au mieux. Ci-dessous, nous avons détaillé la méthode.

Acheter le OPPO Reno 4Z à 1€ (+3€/mois) chez Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go (24 mois) Payer 3€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

Le Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Pour profiter de ces OPPO Reno 4 Series à prix avantageux, il faudra souscrire au Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go sur une période de 24 mois. A quoi correspond-il ? Il s’agit d’un abonnement mobile qui inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité et 90 Go de données mobiles en France (35 Go dans l’UE / DOM / Suisse) par mois.

Un simulateur vous permet de calculer précisément le coût de ce dernier selon votre situation. Si vous conservez votre numéro de téléphone sur la première année, et si vous êtes déjà client d’une box internet chez Bouygues Telecom, vous bénéficierez pendant la première année d’un tarif avantageux à 26,99€ par mois. Au delà de la période, le prix reviendra à son niveau normal (41,99€ par mois), sauf pour les clients Bbox qui bénéficieront toujours d’une remise de 7€ par mois.

Pour profiter des offres ci-dessus sur les OPPO Reno 4 Series, il faudra s’engager sur une période de 24 mois. Si vous voulez en savoir plus sur l’offre actuelle de Bouygues Telecom, c’est par ici :

