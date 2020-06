Bouygues Telecom : une nouvelle option OnOff, pour disposer d’un numéro de téléphone secondaire

Cela fait quelques années maintenant que le sportif Taig Khris écume les salons high-tech et plateaux TV pour présenter le fruit de sa société de télécommunications OnOff Telecom, à savoir une application mobile, baptisée OnOff. Aujourd’hui, c’est le groupe Bouygues Telecom qui annonce un partenariat avec la société, qui débouche sur une nouvelle option (payante) pour les abonnés.

Du OnOff (en option) dans votre forfait Bouygues Telecom

Ainsi, l’opérateur propose à ses clients la possibilité de bénéficier d’un second numéro de téléphone mobile sans changer de téléphone, ni de forfait. « Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté de Bouygues Telecom de faciliter les moyens de communication de ses clients avec des services utiles et simples » explique-t-on du côté de l’opérateur français.

Disponible dès aujourd’hui pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d’un forfait Sensation ou B&You avec une enveloppe data de 1 Go et plus, l’option OnOff permet de profiter d’un second numéro de mobile français, d’un répondeur dédié, et bien sûr de la possibilité de recevoir et émettre appels et SMS/MMS.

Un nouveau service sans engagement, proposé au tarif de 3€ par mois, avec un premier mois d’abonnement offert. Une option qui se veut « idéale pour tous ceux qui ne souhaitent pas communiquer leur numéro de mobile personnel pour mettre en ligne une petite annonce, activer une souscription sur un site internet, protéger leur vie privée… »

Pour fonctionner, l’option nécessitera d’installer l’application OnOff sur son téléphone, mais aussi de créer un compte OnOff. Cette dernière est compatible avec Android (à partir d’Android 6.0) comme iOS (à partir de iOS 11), et les appels, SMS et MMS sont décomptés de l’enveloppe data de l’abonné (ou d’une connexion WiFi). En cas de désactivation du paramètre « répondre via wifi/data », les appels émis et reçus sont décomptés du forfait et facturés au-delà au prix d’un appel local (0,50€/min). Vous voilà prévenus.