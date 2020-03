Box internet : une offre sans engagement et à un prix cassé 🔥

Au fil des années, le marché des forfaits mobiles a eu tendance à devenir de plus en plus transparent pour les utilisateurs. Ce n’est pas encore le cas des box Internet, dont les offres semblent parfois un peu opaques. Toutefois, ce sont souvent les mêmes acteurs qui se retrouvent à proposer les deux services, ce qui laisse à supposer que la clarté commence à être de mise. Voici les meilleures offres à retrouver dès ce dimanche.

Les box Internet ont connu des évolutions conséquentes au cours de ces dernières années, ce qui a également été le cas du secteur des forfaits mobiles. Dans les deux cas, RED by SFR a largement contribué à faire avancer le marché en proposant des abonnements à petits prix sans engagement de durée face à des concurrents qui avaient tendance à rester sur des anciens modèles. On évoquera tout de même les évolutions notables de Bouygues Telecom, un autre acteur poids lourd sur le marché des box Internet qui a le mérite de proposer des offres adaptées à tous.

RED by SFR, une box Internet unique en toute simplicité

L’offre de RED by SFR est sans engagement de durée, un critère qui promulgue au service un avantage indéniable. Ce n’est pas tout, car le tarif est également garanti à vie. Ces deux points sont les mêmes que pour les forfaits mobiles de l’opérateur français et signifient que vous n’aurez aucune surprise sur votre facture, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années. Avec ces avantages, RED by SFR a su se faire une place de choix en se démarquant sur un marché très concurrentiel. Avant que cet acteur ne marque une telle rupture, les opérateurs avaient tendance à proposer des box Internet plutôt chères avec de longues périodes d’engagement.

Dans le cas où vous souhaitez économiser, l’offre unique sur la box Internet devrait vous plaire. En plus, il y a de grandes chances que celle-ci vous revienne (beaucoup) moins cher que votre abonnement actuel, sachant que l’offres est définitivement la meilleure du marché. Sauf si toutefois vous êtes déjà chez RED by SFR bien sûr ! Actuellement, l’offre de l’opérateur revient à 23 euros par mois pour la fibre en très haut débit avec 1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Si vous n’avez pas la fibre, la version ADSL de cette box Internet revient à 16 euros par mois. Dans les deux cas, vous avez droit à un mois offert.

Habituellement, la box Internet en promotion à 23 euros par mois coûte 33 euros par mois. La rentabilité de cette promotion devrait être faite en quelques mois à peine, sans prendre en compte les économies que vous pouvez faire en un an ou plus. On le rappelle, l’offre est sans engagement et le tarif est garanti à vie. Vous avez donc la possibilité de partir quand vous le souhaitez si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. RED by SFR vous proposera des options payantes, mais vous serez dans vos droits de les refuser pour conserver le meilleur tarif du marché.

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des options à la box Internet de RED by SFR. L’opérateur propose par exemple 35 chaînes et le décodeur inclus pour 2 euros supplémentaires par mois. Si vous souhaitez profiter de 100 chaînes et du même décodeur, il vous en coutera 5 euros de plus. Dans tous les cas, il ne s’agit que d’options vous permettant de personnaliser l’offre initiale pour qu’elle vous corresponde au mieux.

Bouygues Telecom, 3 box Internet choc

Si RED by SFR dévoile une excellente offre, Bouygues Telecom n’a pas prévu de laisser son concurrent faire des promotions seul sur le marché. Pour ce faire, l’opérateur dévoile des réductions de qualité sur ses trois box Internet. Avec celles-ci, vous profiterez de petits prix, mais aussi du confort d’esprit offert par un opérateur traditionnel. Au sein de ces trois offres, vous devriez indéniablement trouver celle de vos rêves.

Bouygues Telecom dote son catalogue de trois box Internet disposant de leurs fonctionnalités respectives. Chacune d’entre elles correspond à des besoins et des usages spécifiques, c’est justement ce qui fait que vous devriez trouver le service qui vous va à merveille. Intitulée Bbox Fit, la première box Internet revient à 14,99 euros par mois pour le haut débit (200 Mb/s en téléchargement) et aux appels illimités vers les fixes pour 14,99 euros par mois. Une fois les 12 premiers mois passés, l’offre revient à 26,99 euros par mois. L’engagement auprès de l’opérateur dure un an.

La deuxième box Internet du nom de Bbox Must coûte 19,99 euros par mois pour le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes ainsi que 180 chaînes TV. Comme l’engagement, le tarif est valable pendant un an puis il passe à 34 euros par mois.

La troisième offre box Internet baptisée Ultym revient à 24,99 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les mobiles et les fixes, le décodeur 4K avec 180 chaînes, le bouquet presse LeKiosk ainsi qu’une option supplémentaire au choix. Une fois de plus, ce prix est valable un an suite à quoi il passe à 41 euros par mois. L’engagement est aussi d’un an.

Ces trois offres box Internet et leurs spécificités devraient correspondre à vos attentes et à vos besoins tout en vous permettant d’y voir un peu plus clair. Avec Bouygues Telecom, vous aurez une offre couvrant vos besoins, mais aussi le confort offert par un opérateur reconnu sur le marché depuis de nombreuses années. Si vous préférez la simplicité et le tout-en-un, la box Internet de RED by SFR est totalement faite pour vous et vous permettra de réaliser d’excellentes économies, principalement sur le long terme.

Côté Bouygues Telecom, on note que l’engagement ne dure qu’un an, ce qui signifie concrètement que vous avez la possibilité de quitter l’opérateur avant l’augmentation de tarif si vous trouvez mieux ailleurs. Chez RED by SFR, la question ne se pose pas, car les tarifs sont garantis à vie.

