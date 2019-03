Box internet RED by SFR : offre flash haut débit, appels illimités à 22€ 🔥

Depuis le début de l’année, les différent fournisseurs d’accès internet ont fait peu de promotions sur leurs box internet. Il n’y a guère que le géant RED by SFR qui a cassé le prix de sa box internet pour inonder le marché. La promotion est toujours disponible mais elle s’arrête ce soir, 25 mars, à minuit. Si vous avez l’intention de migrer de fournisseur internet dans les jours ou semaines à venir, c’est le moment de regarder cette offre.

RED by SFR : box internet, pas d’engagement

Que ce soit pour son forfait mobile ou pour sa box internet, RED by SFR tient sa promesse : offrir des produits sans aucun engagement. C’est toujours le cas avec l’offre spéciale en cours actuellement, ce qui permet au client de bénéficier d’un tarif très préférentiel sans avoir à souscrire au service sur le très long terme. Dans la quasi-totalité des cas, les concurrents de la box internet de RED by SFR imposent une année de souscription pour bénéficier d’un tarif préférentiel pendant celle-ci.

Au delà du fait que la box internet soit sans engagement, l’offre en elle-même est séduisante : le très haut débit avec 1 GB/s en téléchargement à 200 MB/s, les appels illimités vers les fixes (France + 110 destinations) et mobiles (France) est disponible pour 22€ par mois. Déjà que l’offre sans promotion est considérée comme l’un des (sinon le) meilleurs compromis du marché, cette remise vous convaincra assurément.

Il faut savoir que lorsqu’elle n’est pas en promotion, le client bénéficie pour le même tarif d’un débit un peu plus limité (200 MB/s en téléchargement, 50MB/s en envoi) et les appels illimités vers les mobiles sont en suppléments. Hors promotion, il faut compter pour la même offre près de 50% en plus (soit 32€) par rapport au prix réduit affiché en ce moment chez RED by SFR.

La box internet RED by SFR est non seulement sans engagement, mais elle offre aussi de la flexibilité à ses clients sur les options disponibles. En temps normal, il peut choisir s’il souhaite les appels illimités vers les mobiles ou non (ici, l’offre est incluse) ou s’il souhaite la télévision en plus. Cette option est disponible dans la box internet RED by SFR contre un supplément de 2€ par mois pour 35 chaînes ainsi qu’un décodeur.

Une opération séduction, tarif garanti à vie

En plus d’avoir une box internet sans engagement, son tarif est également garanti à vie. Le fournisseur d’accès internet RED by SFR s’engage à ne jamais faire remonter le prix affiché actuellement en promotion pour les clients qui auront souscrit à cette offre flash. Ils n’auront donc pas la surprise de voir le tarif évoluer au bout d’une année de souscription – comme c’est souvent le cas chez les rivaux.

Encore une fois, cette offre est valable jusqu’à ce soir à minuit. Si vous voulez vraiment profiter d’une box internet avec un tarif très avantageux et ultra flexible, c’est le moment de choisir la box RED by SFR. Sachez qu’il faut également compter quelques frais de mise en service (comme chez tous les concurrents). En ce moment, eux aussi sont en promotion puisqu’il passent de 59€ en temps normal à 29€ actuellement. C’est encore un avantage à souscrire en ce moment.

Très clairement, RED by SFR veut faire une razzia sur le marché des box internet, et son offre actuelle a vraiment tout pour vous plaire. La comparaison sera très vite faite avec la concurrence, celle de l’opérateur en ligne est loin devant. Vous pouvez retrouver l’offre ici :

Voir l’offre RED by SFR

Un forfait mobile aussi en réduction

En plus d’avoir un box internet RED by SFR, l’opérateur propose en plus de sa box internet aussi 2 forfaits mobiles en promotion. Les offres expirent malheureusement elles aussi déjà ce soir, et cela vaut le coup de s’y pencher. En l’occurrence, les 2 offres sont sans engagement, et avec un tarif valable à vie.

Le premier inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois. Le second inclut les appels, SMS, MMS en illimités ainsi que 60 Go de données en France et 15 Go de données à l’étranger pour 15€ par mois.

Vous pouvez retrouver l’offre RED by SFR ici :

Voir l’offre RED by SFR