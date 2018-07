Braquage d’un Apple Store : plus de 25 000 $ dérobés

Le fait qu’il n’y ait pas eu de vigile à l’entrée a tout changé. Plus de 25 000 $ de produits Apple ont été dérobés.

La scène s’est passée dans un Apple Store au sein d’un centre commercial à Fresno, en Californie.

En effet, il y a quelques jours, cinq hommes ont fait leur apparition en tant que client dans ce magasin Apple de Californie. Ce jour-là tout est au beau fixe et les cinq hommes, qui se révéleront ensuite comme étant les voleurs, se présentent comme de simples clients.

Un casse éclair

Il n’aura suffit que d’une poignée de minutes (2 exactement) à ces malfrats pour réussir leur coup. A peine entrés dans l’Apple Store, les cinq jeunes encapuchés se sont approchés des produits disponibles au test. Ils prennent en main des iPhones, des Macbooks, tous attachés par des cordons de sécurité. Jusque là et malgré leur apparence suspecte, aucune alerte n’est donnée. C’est à ce moment précis que les choses se gâtent pour la marque à la pomme. Au signal de l’un d’entre eux, ce sont les cinq hommes qui se ruent sur les produits, les arrachent de leurs présentoirs et s’enfuient par la sortie principale, au nez et à la barbe des employés. Un chauffeur les attendaient même à la sortie.

Ces images surprenantes ont été filmées par les caméras de surveillance.

Au final ce sont « divers modèles d’iPhone, comme l’iPhone 6, l’iPhone 7 et 8, et le nouvel iPhone X qui ont été emportés pendant le braquage » a expliqué le lieutenant Mark Hudson de la police de Fresno, au média ABC 30 news. Le préjudice total se situerait aux alentours des 27 000 $ avec 26 produits dérobés. La police propose même une rémunération de 5 000 $ pour tout individu ayant « des informations qui puissent mener à une arrestation »

Il faut rappeler que le vol de produits Apple se veut quasiment inutile parce que la marque se charge de les bloquer à distance grâce aux numéros de série. A moins de trouver un subterfuge, il paraît difficile pour les voleurs d’en tirer un quelconque profit.

