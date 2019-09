Le nouveau teaser du film Breaking Bad – El Camino : 3 minutes d’émotions fortes

Saleté de poussière dans l’oeil…

C’est officiel depuis quelques semaines maintenant, la série Breaking Bad aura droit le 11 octobre prochain, non pas à une nouvelle saison, mais à un film, baptisé El Camino : A Breaking Bad Movie, qui sera disponible sur Netflix. Un film qui se focalisera sur le personnage de Jesse Pinkman, après avoir échappé à ses ravisseurs.

Conscient de l’énorme attente entourant ce nouveau film à venir, Netflix a mis en ligne un nouveau trailer, aux accents très nostalgiques. Dans ce dernier, on peut y voir un Jesse Pinkman au bout du rouleau, en passe d’être interrogé par deux agents de la DEA. Suivent alors trois minutes de flashbacks et autres souvenirs issus de la série Breaking Bad, et notamment l’association avec Walter White, pour un petit résumé centré évidemment autour du personnage.

Les fans gonflé à bloc, les retardataires encore dans les temps

Une manière pour Netflix de gonfler les fans à bloc, qui se jetteront évidemment sur ce El Camino dès sa disponibilité sur la plateforme. Pour le géant américain, cela vise également à donner envie à tous ceux qui n’ont jamais vu Breaking Bad, de rattraper leur retard et visionner le plus vite possible les 5 saisons de cette série, composée de 62 épisodes.

Ainsi, en visionnant 2 à 3 épisodes par jour à partir d’aujourd’hui, il est possible de combler ce manque, et pouvoir visionner El Camino en toute quiétude dès son arrivée sur la plateforme.

Selon Arron Paul, qui interprète le rôle de Jesse Pinkman : « C’est un chapitre de Breaking Bad que je n’avais jamais imaginé vouloir un jour. Et maintenant que je l’ai, je suis si heureux qu’il soit là. » Après avoir lu le script, l’acteur indique avoir été incapable de prononcer le moindre mot pendant une bonne minute, ravi de pouvoir effectuer ce nouveau projet avec Vince Gilligan, le créateur de la série.