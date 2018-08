Buffer et BuzzSumo révèlent l’ampleur de la baisse de l’engagement sur les pages Facebook

Si le nombre d’interactions sur votre page Facebook a baissé, c’est normal.

Si vous gérez une page Facebook, vous l’avez certainement déjà constaté : ces derniers mois, l’engagement a connu une baisse importante.

Et aujourd’hui, une étude de Buffer et de BuzzSumo révèle l’ampleur des dégâts. Ces deux organisations, qui aident les entreprises à gérer leurs présences sur les réseaux sociaux, ont combiné leurs données afin de donner une idée plus concrète de la dégradation des performances des marques sur Facebook, en général.

L’échantillon est constitué de 43 millions de publications sur Facebook, provenant des 20 000 pages de marques les plus influentes sur les réseaux sociaux.

Ces données révèlent qu’en moyenne, les pages Facebook analysées ont connu une baisse de plus de 50 % de l’engagement durant ces 18 derniers mois. Dans la même période, l’engagement par publication moyen a également baissé de 65 %, passant de 4 490 engagements par publications à 1 582.

D’autre part, les données de ces deux services révèlent aussi que les pages se sont mises à poster plus. Si au premier trimestre 2017, les pages analysées par l’étude publiaient 72 000 fois par jour, au second trimestre 2017, cela est passé à 90 000 publications par jour.

« Naturellement, si les meilleures pages Facebook du monde publient chaque jour 20 000 éléments de contenu supplémentaires sur la plate-forme, la concurrence s’accentuera de plus en plus au sein du fil d’actualités et l’engagement diminuera à tous les niveaux », lit-on dans cette étude.

Outre le fait qu’il y a plus de pages sur Facebook (qui postent plus souvent) pour se disputer une place sur le fil d’actualité, l’étude évoque d’autres facteurs qui seraient à l’origine de la baisse de l’engagement, comme le facteur qualitatif. « En tant que marques, une grande partie de notre succès sur Facebook dépend de notre capacité à créer et à fournir un contenu de qualité sur une base cohérente. Mais cela signifie également que la barre de qualité du contenu est plus élevée que jamais », lit-on.

Et bien entendu, il y a le changement l’algorithme. Pour rappel, Facebook a volontairement favorisé les profils au détriment des pages, et a indiqué que le fil d’actualité est désormais favorable aux conversations entre personnes.

Quelques informations pour mieux organiser sa stratégie sur Facebook

Lors de cette étude, Buffer et BuzzSumo semblent avoir identifié la fréquence de publication idéale pour optimiser le niveau d’engagement par publication : 5 par jour.

Les pages qui ont posté 5 fois par jour ont obtenu 2 466 engagements par publications, en moyenne. Celles qui en postent plus de 10 ont obtenu 1 202 engagements par publications, en moyenne.

En ce qui concerne les formats, ce serait les images (et non les vidéos) qui auraient le plus d’engagement. Cependant, qu’il s’agisse de liens, d’images ou de vidéos, tous les types de publications sur Facebook ont connu une baisse.