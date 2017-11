Bug : Google affiche automatiquement les anciennes recherches sur sa page d’accueil

En ouvrant la page d’accueil de Google sur un ordinateur, des utilisateurs du moteur de recherche ont remarqué que celui-ci affiche les précédentes recherches automatiquement. J’ai fait un test sur Google.com et cela m’est également arrivé.

Cependant, rassurez-vous, selon Danny Sullivan, un employé de la firme de Mountain View, il s’agit d’un bug et non d’une mise à jour de l’interface de Google.

« Si vous voyez vos précédentes recherches automatiquement apparaitre sur la page d’accueil de Google, sachez que nous sommes au courant de cela. C’est un bug et nous sommes en train de réparer. Le comportement normal est que vous ne les voyez que si vous commencez à tapez quelque chose dans le champ de recherche », assure-t-il sur Twitter.

If you're seeing your past searches automatically appear on the Google home page, we're aware of this. It's a bug & we're fixing. Normal behavior is you only see them if you begin to type in the search box.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) November 21, 2017