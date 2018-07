Burger King crée un e-mail d’absence de bureau pour gagner un Whooper pendant les vacances

Burger King a mis au point un générateur de réponse automatique d’e-mail pour les vacances pour charrier et réconforter ceux qui sont restés au bureau.

Parmi les petits plaisirs des vacances se trouve le fait de pouvoir narguer ses collègues restés au bureau. Toutefois, pour faire en sorte que vos collègues ne vous en tiennent pas rigueur, Burger King offre un Whopper ou un Oreo Shake à ceux qui recevront vos e-mails d’absence.

Une réponse automatique insupportable et réconfortante à la fois

L’été est arrivé et les vacances approchent à grands pas (certains sont d’ailleurs sûrement déjà partis). Il est donc temps de préparer les valises et planifier les voyages. Mais ce n’est pas tout, il faut également configurer sa boîte e-mail pour prévenir les collègues.

Pour l’occasion, Burger King a mis en place une campagne de communication originale et amusante. En collaboration avec l’agence Buzzman, l’enseigne de fast-food a lancé un générateur de réponse automatique aux e-mails. La marque invite ainsi tous les futurs voyageurs qui ont prévu de partir dans des lieux de vacances qui font saliver leurs collègues de bureau à créer une réponse automatique sur le site Whopper Out of Office. Le message sera bien entendu insupportable mais permettra à tous ceux qui le recevront de profiter d’un Whooper ou d’un Oreo Shake gratuit. Il y a pire comme compensation !

Un Whooper gratuit pendant les vacances

De nombreuses campagnes marketing de Burger King tournent autour du principe de récompense et celle-ci n’échappe pas à la règle. Le spécialiste du burger fait donc un joli clin d’œil à toute sa communauté qui va passer son été au bureau ou qui ne partira en vacances qu’à la fin du mois d’août.

Pour les personnes qui souhaitent configurer leur e-mail automatique, il suffit de se rendre sur Whopper Out of Office et de remplir le formulaire avec notamment la date de départ et de retour, la destination et le cadeau que l’on souhaite offrir à ceux qui recevront l’e-mail. Cette offre est disponible depuis le 3 juillet et la campagne a été relayée sur les réseaux sociaux accompagnée du film ci-dessous.