Byte : le nouveau Vine arrive au printemps

En 2016, Twitter annonçait la fin de Vine, un service qui proposait de tourner de courtes vidéos pouvant aller jusqu’à six secondes. Devenu un format à part entière, Vine était très populaire auprès de ses utilisateurs, mais il a été dépassé par des formats plus longs tels que ceux permis par Instagram, c’est-à-dire de 15 secondes, puis pouvant aller jusqu’à une minute.

À l’origine de Vine, le cofondateur Dom Hofmann ne semble pourtant pas prêt à dire définitivement au revoir à ce format, si bien qu’il se penche sur la conception d’un successeur baptisé Byte depuis plusieurs mois. Dans un tweet partagé le 8 novembre, il annonce que ce dernier verra le jour dès le printemps prochain.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc — dom hofmann (@dhof) 8 novembre 2018

Byte va avoir de la concurrence

Pour l’instant, peu de détails portant sur Byte ont été apportés, si ce n’est qu’il se présente comme le digne successeur de Vine. L’on sait également que Dom Hofmann s’est attelé à sa création aux côtés de Rus Yusupov et Colin Kroll, tous deux cofondateurs de Vine et HQ Trivia, une application qui propose de répondre à douze questions posées en direct par un animateur. Néanmoins, les utilisateurs n’ont que quelques heures dans la journée pour répondre et espérer gagner une partie de la cagnotte mise en jeu.

Concernant Byte, il sera intéressant de voir si cette nouvelle application réussit à se faire une place parmi tous les supports vidéo déjà proposés par Facebook, Instagram et Snapchat. L’on peut également nommer TikTok, l’application musicale la plus téléchargée dans le monde. À ce jour, l’application rassemble plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuellement.

Néanmoins, cette multiplication des supports vidéo a l’avantage de démontrer qu’il y a toujours un public pour une application comme Byte.

Source