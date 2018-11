Découvrez l’application la plus téléchargée dans le monde, devant Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat ou YouTube

En quelques mois, TikTok est devenu un petit phénomène de société chez les plus jeunes et un peu partout dans le monde les adolescents réalisent des mini clips vidéo en utilisant les ressources d’intelligence artificielle de l’appli pour concevoir des séquences plus ou moins réussies. Certains adolescents sont devenus de vrais stars éphémères, on peut notamment citer par exemple Lisa et Lena, deux jumelles de 16 ans qui flirtent tout de même avec les 25 millions d’abonnés ! Alors, vous allez me dire : » C’est quoi TikTok, un trouble obsessionnel compulsif ? »

TikTok, l’appli musicale qui fait chanter les adolescents

TikTok est une sorte d’éditeur vidéo déjanté, au croisement entre les selfies et le karaoké, le tout boosté à l’intelligence artificielle. L’application permet aussi de laisser des « likes » et des commentaires, ce qui permet de faire vivre les créations, voire de les transformer en buzz sur les réseaux sociaux et cela plaît évidemment aux ados. Concrètement, les utilisateurs doivent utiliser la fonction « Lip Sync Live » en faisant du playback ou en mimant des paroles ou des gestes dans un clip de 15 secondes, en laissant s’exprimer leur créativité, via de très nombreux effets spéciaux ou filtres.

Cette popularité est exponentielle car le succès a démarré en Asie et notamment en Chine, puisque cette application est chinoise. Si l’on prend le premier trimestre 2018, TikTok a été téléchargée plus de 45 millions de fois. Aujourd’hui, l’application compte 600 millions d’utilisateurs actifs mensuellement. TikTok a vu le jour en 2016 et un an après ce lancement l’application rachetait son plus gros concurrent Musical.ly pour un peu moins d’un milliard de dollars. La maison mère ByteDance, éditrice de TikTok serait devenue la start-up la plus valorisée au monde !

L’application TikTok a gagné rapidement en popularité grâce à son concept divertissant, mais surtout grâce à ses célébrités qui jouent le rôle d’ambassadeurs et parviennent à fédérer des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs chaque jour. Autre événement déclencheur de cette soudaine popularité, Facebook a décidé de créer une application concurrente suite au succès rapide de TikTok et proposera sa version baptisée Lasso. Forcément, cela a intrigué du monde et beaucoup sont allés tester TikTok pour voir de quoi il en retourne…

