Byte, le successeur de Vine, lance un programme pour les créateurs

Début 2017, alors que Twitter ne parvenait pas encore à joindre les deux bouts, la plateforme de microblogging a décidé de fermer Vine, le réseau social spécialisé dans les courtes vidéos en boucle dont elle a fait l’acquisition en 2013 et qui avait permis de lancer les carrières de quelques créateurs.

Mais Dom Hofmann, l’un des cofondateurs de Vine, ne semblait pas prêt à voir son projet disparaître. Et cette année, celui-ci a décidé de lancer un nouveau projet baptisé V2.

Après avoir été suspendu pendant quelques mois, le développement de la V2 a finalement repris. Et normalement, le nouveau Vine devrait s’appeler Byte et être lancé l’année prochaine.

Pour le moment, on ne sait pas à quoi l’application pourrait ressembler. Mais en tout cas, elle devrait avoir beaucoup de similarités avec l’ancien Vine fermé par Twitter.

Et en attendant le lancement en 2019, Byte veut déjà commencer à discuter avec les créateurs, pour s’assurer d’avoir du bon contenu lorsque l’appli sera disponible.

Sur Twitter, Byte annonce déjà un programme pour les créateurs, ce qui suggère que comme YouTube ou Facebook Watch, l’application permettra aux comptes les plus suivis de générer des revenus.

future byters! we have a creator program you can sign up for here → https://t.co/RqfHtJ1UTg

— byte (@byte_app) December 6, 2018