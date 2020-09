ByteDance veut que TikTok soit évalué à 60 milliards de dollars

Alors que TikTok fait l’objet de nombreuses discussions entre plusieurs entités, sa maison mère ByteDance cherche à obtenir une évaluation de 60 milliards de dollars, rapporte l’agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. On le rappelle, le réseau social et les autorités américaines ont trouvé un accord de justesse ce week-end alors que la plateforme était sur le point de se faire bannir du territoire. Elle pourra finalement continuer à être utilisée aux USA dans le futur.

L’accord bientôt approuvé par Donald Trump ?

De son côté, il est prévu qu’Oracle prenne une participation de 12,5% dans TikTok contre 7,5% pour Walmart. Le premier devra aussi se plier à toutes les exigences requises par les autorités au nom de la sécurité nationale du pays en stockant les données des utilisateurs américains dans son cloud.

Dans ce contexte de négociation, Bloomberg rapporte qu’Oracle et Walmart paieraient 12 milliards de dollars pour leur participation s’ils acceptent que l’évaluation de TikTok soit de 60 milliards de dollars. Pour l’instant, l’évaluation finale n’a pas encore été faite, si bien qu’elle pourrait encore évoluer si les conditions changent.

L’accord en question a dû être approuvé par ByteDance, propriétaire de TikTok, les autorités américaines ainsi qu’Oracle et Walmart. Il faut encore qu’il soit validé par le Président américain. Ce samedi, Donald Trump a déclaré aux journalistes au sujet de l’accord entre les différentes parties : « J’ai approuvé le concept de l’accord. S’ils y parviennent, c’est génial. S’ils ne le font pas, c’est bon aussi ». Le consensus en question laisse la possibilité à TikTok de continuer ses activités aux États-Unis.

Par la suite, TikTok Global devrait faire son introduction en bourse, une opération qui pourrait avoir lieu d’ici un an sur une bourse américaine et qui pourrait rassurer les parties américaines tout en réduisant la part de ByteDance. Actuellement, le groupe chinois dispose encore d’une part majoritaire dans le réseau social chinois, ce qui explique aussi pourquoi il a choisi Oracle et non Microsoft —qui souhaitait effectuer un rachat complet du service.