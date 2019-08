Ça chauffe pour les fours connectés

Pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie pour cuisiner ou apprendre à cuisiner, les fours connectés représentent un accessoire séduisant. Même si les objets connectés ont connu une évolution radicale ces dernières années, on découvre parfois avec effroi leurs limites. Dans le cas des fours connectés June, cela fait tout de même un peu peur.

June, des fours « possédés »

Et si votre four connecté s’allumait tout seul pendant la nuit ? C’est ce qu’ont vécu des propriétaires d’un appareil de la marque June. Leurs appareils se sont lancés à 205 °C, sans avertissement et ne se sont pas éteints avant leur réveil au petit matin. Si les propriétaires ignorent l’origine du problème, l’entreprise a de son coté reconnu sa culpabilité.

Pour ceux qui ne connaissent pas ces appareils, ils ont été lancés en 2015 au prix de 1 495 dollars pour un appareil plutôt simple, et une version 2 a été lancée en 2018 pour « seulement » 599 dollars. L’application permet de choisir la température et les réglages de cuisson, mais aussi de voir ce qui se passe dans le four grâce à une caméra.

A noter que les concurrents de June n’ont pas manqué de se moquer et surtout de faire savoir que leurs fours ne s’allumaient pas tout seuls durant la nuit. Brava a ainsi fait savoir que les propriétaires pouvaient éteindre un four à distance mais pas l’allumer. Du côté de Tovala, on insiste aussi sur la nécessité d’appuyer physiquement sur un bouton pour lancer le four.

De son côté, June a annoncé que l’entreprise allait mettre en place une mise à jour dans les prochains mois, afin de permettre aux utilisateurs de couper le préchauffage directement depuis leur smartphone. Leurs fours pourront aussi, dès l’an prochain, détecter s’il y a de la nourriture à l’intérieur. Il était temps ?