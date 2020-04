Ça se précise pour le Galaxy Fold 2 : S Pen et écran 120 Hz ?

Samsung est l’un des premiers constructeurs à avoir lancé un smartphone pliable, en 2019. Et après avoir lancé son premier modèle, le Galaxy Fold, la firme coréenne a dévoilé, en début d’année, le Galaxy Z Flip.

Alors que le Fold était un smartphone/tablette, le Z Flip a un design inspiré des anciens téléphones à clapet. Et actuellement, les rumeurs circulent sur un troisième smartphone pliable qui pourrait sortir cette année : le Galaxy Fold 2. À l’instar du Galaxy Fold, le Fold 2 devrait se convertir en tablette lorsqu’il est déplié.

Cette semaine, de nouvelles informations non officielles sur le Fold 2 sont publiées par le site Sammobile. Celui-ci relaie des tweets du compte @DSCCRoss qui indiquent qu’à l’instar du Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold 2 pourrait avoir un écran interne UTG (verre ultrafin). Cet écran aurait une diagonale de 7,59 pouces, une résolution 2213 x 1689 et un taux de rafraichissement de 120 Hz (comme le Galaxy S20).

De précédentes rumeurs évoquaient la possibilité que Samsung utilise une caméra frontale (invisible) cachée sous l’écran sur le Fold 2. Mais la source relayée par Sammobile suggère que cette technologie ne serait pas prête pour le moment.

Un troisième smartphone pliable de Samsung ?

Autre information importante : l’article corrobore de précédentes rumeurs indiquant que le Galaxy Fold 2 pourrait être équipé d’un stylet S Pen, qui est la marque de fabrique des smartphones Galaxy Note de Samsung. D’ailleurs, il est même possible que Samsung dévoile le Fold 2 en même temps que les prochains Galaxy Note.

Mais bien entendu, si les smartphones pliables ne se vendent pas encore aussi bien que les smartphones classiques, c’est surtout à cause de leurs prix. Pour le moment, le coût des écrans pliables ne semble pas avoir baissé. Néanmoins, Samsung pourrait recourir à un autre moyen pour proposer le Fold 2 à un prix un peu plus abordable que celui du Fold lancé en 2019 : réduire la mémoire. D’après une précédente rumeur, alors que le Galaxy Fold n’était disponible qu’avec 512 Go de mémoire interne, le Galaxy Fold 2 aurait également une version avec 256 Go de mémoire.