Le Galaxy Fold 2 pourrait avoir une version moins chère

Malgré le lancement raté du Galaxy Fold en 2019, Samsung n’est pas près d’abandonner les smartphones pliables. Durant son événement Unpacked du mois de février, le constructeur a dévoilé un second smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Et depuis un moment, les médias évoquent la possibilité que Samsung sorte un troisième smartphone pliable, cette année : le Galaxy Fold 2.

Contrairement au Galaxy Z Flip, qui est une version moderne des téléphones à clapet, le Galaxy Fold 2 serait un hybride smartphone/tablette, comme le Galaxy Fold. Et alors que Samsung a fait des concessions sur la fiche technique du Galaxy Z Flip, probablement pour que le prix ne soit pas trop élevé, le Galaxy Fold 2 pourrait avoir des caractéristiques comparables à celles du Galaxy S20, en plus de son écran pliable.

Cependant, cette semaine, un article publié par le site Sammobile suggère que Samsung pourrait tout de même faire en sorte que le Galaxy Fold 2 puisse avoir un prix un peu plus raisonnable que celui de son prédécesseur, le Galaxy Fold.

Comment ? En proposant une version avec moins de mémoire interne. En substance, alors que le Galaxy Fold n’était disponible qu’avec 512 Go de mémoire, le Galaxy Fold 2 aurait également une version avec 256 Go.

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à considérer avec prudence, étant donné qu’il ne s’agit que d’une rumeur. Mais il est tout à fait possible qu’après avoir constaté le succès du Galaxy Z Flip, Samsung se soit rendu compte qu’en abaissant un peu le prix du Galaxy Fold 2, il serait possible d’améliorer les ventes. Mais bien entendu, la principale contrainte reste le coût de l’écran pliable. Or, celui-ci ne pourra baisser que si la production augmente.

Une présentation maintenue au mois d’août

Pour le moment, on ne sait pas quand Samsung va dévoiler son troisième smartphone pliable. Mais des rumeurs évoquent la possibilité que Samsung lève le voile sur le Galaxy Fold 2 en même temps que le Galaxy Note 10, au mois d’aout.

Et pour le moment, malgré la crise actuelle, Samsung n’aurait pas l’intention de repousser cet événement. C’est ce qu’indique un autre article publié par Sammobile. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation, il est possible que la présentation de ces nouveaux appareils se fasse exclusivement en ligne.

En revanche, en ce qui concerne Apple, de plus en plus de sources suggèrent que celui-ci pourrait retarder le lancement de l’iPhone 12. Outre les perturbations causées par le confinement, et les problèmes que la firme peut avoir au niveau de sa chaîne d’approvisionnement, Apple serait également inquiet que les conditions économiques ne soient pas favorables au lancement de ses premiers iPhone 5G.