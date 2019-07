Ça y est, Huawei commence à faire la promotion de son Mate X (en Chine)

Comme Samsung, Huawei a pris la décision de repousser la sortie de son Mate X afin d’éviter une potentielle insatisfaction de la part de ses clients. À l’origine, le smartphone devait donc être dévoilé en juin, mais il semblerait que cette date ait évolué vers le mois de septembre, une information évoquée par le président de la région Europe occidentale de la firme chinoise.

Bientôt le lancement du Huawei Mate X en Chine… et en Europe ?

Néanmoins, de nouveaux éléments laissent à penser que la sortie du premier smartphone pliable de la société pourrait avoir lieu très bientôt, du moins en Chine.

En effet, Huawei a commencé à faire la promotion du Mate X à grand renfort de kakémonos, soit deux grands supports d’affichage sur lesquels l’on peut apercevoir le précieux smartphone pliable. Partagées sur Weibo, les images suggèrent donc le lancement de la promotion du téléphone dans certaines boutiques, suggérant que celles-ci pourraient bien accueillir ce dernier d’ici peu. En effet, les marques ont logiquement pour habitude de commencer à mettre en place ce genre d’affichages peu avant que les magasins en question n’accueillent les nouveaux appareils.

Cela suggère aussi que Huawei pourrait sortir son smartphone pliable avant Samsung.

Pour rappel, les deux smartphones pliables de Huawei et Samsung devaient d’abord voir le jour à la fin du mois de février, un lancement qui n’aura finalement pas eu lieu ce mois-ci pour les deux marques. En effet, Samsung a d’abord eu droit à de nombreuses critiques lorsqu’il a envoyé des exemplaires de tests à des journalistes, dont beaucoup ont jugé que l’écran n’était pas assez solide. Pour sa part, Huawei a plus récemment évoqué la lenteur du déploiement de la 5G, ce qui expliquerait le retard du téléphone.

Enfin, le Huawei Mate X ne sortira pas aux États-Unis, là où sa commercialisation en Europe devrait avoir lieu peu après son lancement en Chine. « En septembre – au plus tard », avait d’ailleurs déjà garanti le président de la région Europe occidentale du constructeur il y a quelques semaines. Reste à savoir si le début de cette promotion aura un impact sur la date de sortie du téléphone en Europe et si elle pourra avancer celle-ci plus tôt que la rentrée. Néanmoins, il faut tout de même noter que la 5G est encore loin d’être déployée en Europe, et en France, ce qui pourrait impacter l’arrivée de l’appareil sur le continent.