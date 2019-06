Ça y est, la partie « Star Wars » est ouverte à Disneyland California, découvrez la vidéo qui fait rêver !

Depuis son rachat par Disney en 2012, Star Wars connait une seconde jeunesse qui va enfin arriver dans les parcs Disney du monde entier. Prévue pour 2025, une partie Star Wars arrivera aux côtés des nouvelles parties Marvel et La Reine des Neiges à Disneyland Paris. Du côté des États-Unis, les choses s’accélèrent, puisque Star Wars: Galaxy’s Edge ouvrira le 29 août 2019 à Floride dans le parc Disney’s Hollywood Studios à Orlando. Et depuis vendredi, la partie Star Wars est ouverte au public à Disneyland Park dans la ville d’Anaheim, en Californie, aux États-Unis. Petit tour de présentation pour rêver dans une galaxie lointaine, très lointaine !

C’est donc le 15 août 2015, lors du D23, Disney Parks annonce deux lands de 14 acres (56 656 m2) chacun dédiés à l’univers Star Wars. La première pour le parc historique Disneyland Park en Californie (qui est le tout premier parc de l’histoire de Disney), et une seconde pour le parc Hollywood Studios en Floride. Cette semaine, le 31 mai plus précisément, une première zone est ouverte ! Disney diffuse une vidéo de présentation qui va faire rêver plus d’une personne !

Cette grande nouveauté fut inaugurée le 29 mai dernier par le président de Disney, Bob Iger, accompagné des acteurs emblématiques de l’univers Star Wars et de la première trilogie, dont Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo) et Billy Dee Williams (Lando Calrissian) ainsi que de George Lucas, le créateur de Star Wars.

Greetings from Batuu! George Lucas, @HamillHimself, @realbdw, and Harrison Ford reunited last night as @RobertIger led the dedication ceremony of Star Wars: #GalaxysEdge at @Disneyland.

