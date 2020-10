Ça y est, Slack va aussi adopter les Stories

Les Stories ont été popularisées par Snapchat, avant d’être utilisées par Facebook sur ses plateformes. Et aujourd’hui, ce format a déjà été adopté par une multitude de services comme le moteur de recherche de Google, Netflix, et même LinkedIn.

Mais on ne s’attendait pas à ce que Slack, l’un des outils de communication les plus utilisés par les entreprises, se mette aussi à afficher des Stories. Pourtant, c’est bien son intention. « Cela ressemble beaucoup aux Stories Instagram ou aux Stories Snapchat, mais dans Slack », explique le CEO de Slack, Stewart Butterfield.

Avec la pandémie, il y a plus d’équipes dans le monde qui collaborent sans se rencontrer physiquement. Et pour Slack, les Stories pourraient aider les personnes qui adoptent cette nouvelle façon de travailler.

En effet, Slack ne conçoit pas ses Stories pour que vous y postiez des photos de votre bébé ou de votre animal de compagnie. L’entreprise voit plutôt ce format comme un nouveau moyen d’informer ses collègues.

Par exemple, un collaborateur pourrait utiliser une Story vidéo pour faire un petit compte-rendu sur une tâche en cour. Bien entendu, il existe d’autres moyens de faire cela. Cependant, pour le CEO de Slack, les Stories pourraient être une façon plus « humaine » de faire ces communications.

Une sortie avant la fin de l’année

Mais pour le moment, les Stories sur Slack ne sont encore qu’à la phase de prototypage. Par exemple, l’entreprise ne sait pas encore comment ces Stories doivent s’afficher. La seule certitude, c’est que cette nouvelle façon de communiquer sera lancée avant la fin de l’année. L’entreprise espère que certaines réunions pourront être évitées grâce à ce nouveau format.

Sinon, Slack est aussi en train de développer un nouveau type d’appel audio. En substance, les canaux sur la plateforme pourraient être dotés d’un canal de communication audio qui est activé en permanence. « L’idée est que l’appel n’est pas quelque chose qui commence et s’arrête, c’est vous qui entrez ou en sortez et l’appel est toujours là en permanence associé au canal », a indiqué Butterfield. Le patron de Slack ne s’attend pas à ce que cette fonctionnalité audio soit utilisée par tout le monde. Cependant, celle-ci peut être utile pour les petites équipes qui collaborent étroitement sur un projet.

La demande pour les outils de collaboration a explosé durant la pandémie. Zoom, une app dont la plupart des gens n’avaient jamais entendu parler, est soudainement devenue très populaire dans le monde grâce à son système de visioconférence.

Microsoft Teams et Google Meet ont aussi observé une importante hausse de leurs nombres d’utilisateurs. D’ailleurs, récemment, afin de mieux refléter la nouvelle façon dont on travaille, Google a décidé de renommer sa suite de productivité et lancé des fonctionnalités qui peuvent rendre les gens plus productifs en télétravail.