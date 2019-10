Call of Duty Modern Warfare : des crashs à répétition sur Xbox One X…

La Xbox One X en PLS à cause de Call of Duty Modern Warfare…

Disponible depuis quelques jours en boutiques, le nouveau Call of Duty Modern Warfare était évidemment très attendu par les joueurs, mais ce qui devait être une « fête » pour les détenteurs de Xbox One X s’est rapidement transformé en cauchemar… En effet, le dernier-né de chez Activision a la fâcheuse tendance à faire crasher allègrement la « console la plus puissante du monde« …

Ainsi, outre des soucis de serveurs, empêchant certains joueurs d’accéder au mode multi, voire même à la campagne du jeu, Call of Duty Modern Warfare a tendance à figer la Xbox One X, ce qui impose un redémarrage « sauvage » de la console.

Un correctif en route

Du côté de chez Infinity Ward, en charge du développement du jeu, on explique : « Nous avons pu voir qu’un petit nombre de joueurs de Xbox One X accusent des crashs avec Modern Warfare. Nous travaillons déjà sur un correctif« . Selon certains joueurs, le fait d’installer le jeu sur un disque dur externe permettrait de solutionner temporairement le souci.

Evidemment, le jeu signé Activision n’est pas le premier à souffrir de quelques dysfonctionnements à sa sortie, et on se rappelle que Borderlands 3 accusait lui aussi quelques incompatibilités avec la console de Microsoft. Diverses mises à jour de Modern Warfare ont d’ores et déjà été mises en ligne par Activision, et on espère évidemment que le bug lié à la Xbox One X sera rapidement solutionné.

Rappelons que ce nouvel opus de la saga Call of Duty est un reboot de Modern Warfare, paru pour la première fois en fin d’année 2007 sur PS3 et Xbox 360. Une nouvelle version aux graphismes revus évidemment, mais qui propose également quelques nouveautés au niveau du gameplay. Reste à savoir maintenant si les joueurs répondront une énième fois en masse à l’appel du devoir d’Activision…