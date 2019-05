Call of Duty Modern Warfare renait de ses cendres

L’attente a donc touché à sa fin hier soir. Activision a levé le voile sur la version 2019 de Call of Duty. Et comme les rumeurs le laissent entendre, il s’agit bien d’un nouvel opus de Modern Warfare. Cependant, contrairement aux rumeurs, il ne s’agit pas d’un quatrième opus, mais d’un reboot de la saga. Et cela s’annonce plutôt bon !

Call of Duty Modern Warfare – Le retour du roi

C’est donc le 25 octobre 2019 que Call of Duty fera son grand retour sur PS4, Xbox One et PC avec Call of Duty Modern Warfare. Un reboot 12 ans après le premier opus qui aura marqué une génération de joueurs et surtout l’histoire du jeu vidéo. Call of Duty 4 Modern Warfare reste à ce jour l’un des FPS les plus marquants du jeu vidéo, et un épisode qui aura considérablement contribué au succès de Call of Duty.

Activision et Infinity Ward proposent donc un reboot, mais ne vous attendez pas à un Modern Warfare semblable au premier opus de 2007, ni au second de 2009 ou au troisième de 2011. Call of Duty Modern Warfare 2019 proposera une toute nouvelle histoire mettant en jeu de nouveaux conflits modernes avec notre époque actuelle, bien loin de l’année 2007. Cependant, des noms bien connus comme Price qui est d’ores et déjà confirmé ! On imagine que d’autres noms comme Soap ou encore Ghost seront eux aussi de retour !

Pour continuer dans les bonnes nouvelles, Activision annonce le grand retour de la campagne solo qui fut abandonnée avec Call of Duty Black Ops IIII. Le traditionnel mode en ligne sera lui aussi disponible, ainsi qu’un mode coopération accessible a tous les joueurs novices ou non ! Enfin, sachez que cette version 2019 de Call of Duty ne proposera pas de season pass traditionnel ! Ainsi, les prochaines mises à jour et DLC seront gratuits et pour tous les joueurs !

Les précommandes de Call Of Duty Modern Warfare sont ouvertes dès aujourd’hui, nous ne savons pas encore si des éditions spéciales seront proposées. À noter que certaines rédactions ont déjà pu mettre les mains sur ce nouvel opus qui est qualifié d’extrêmement réaliste. Le jeu promet de partir sur de nouvelles bases avec (enfin) un nouveau moteur graphique assez impressionnant.