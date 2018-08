Cameos, une appli qui permet aux célébrités de poster des vidéos dans les résultats de Google

Google continue de prendre des airs de réseau social. Avec la nouvelle application Cameos, les célébrités peuvent poster des vidéos sur le moteur de recherche afin de répondre aux questions des internautes.

A défaut d’avoir fait un tabac avec Google+, Google essaie de s’inspirer de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux sur son moteur de recherche.

Actuellement, la firme de Mountain View permet déjà à des entreprises et à des célébrités de « poster sur Google », un moyens pour ces derniers de contrôler une partie de ce qui apparaît dans les résultats de recherche.

Et aujourd’hui, Google propose également l’application Cameos. Grâce à cette appli disponible sur l’App Store, les célébrités peuvent enregistrer des vidéos et poster celles-ci sur le moteur de recherche, afin de répondre aux questions les plus fréquemment posées dans les requêtes sur Google.

En quelques sortes, c’est une extension de la fonctionnalité pour « publier » sur Google. Cependant, avec Cameos, les célébrités peuvent voir une liste des questions les plus posées afin de répondre à certaines d’entre elles.

Google prend des airs de réseau social

Pour les célébrités qui ont accès à cette nouvelle fonctionnalité de Google, il s’agit d’un nouveau canal pour étendre leurs influences, mais aussi d’un moyen de mieux contrôler ce qui apparaît sur Google lorsque les internautes font des recherches sur eux.

Quant au format vertical, il n’est pas sans rappeler les vidéos dans les Stories d’Instagram ou de Snapchat (ou les Live sur Facebook).

D’ailleurs, il est à noter qu’en plus de la possibilité pour les célébrités et les entreprises de « publier sur Google », ainsi que cette fonctionnalité Cameos, Google a aussi un format AMP Stories pour les médias. Il s’agit de Stories similaires à celles qu’on voit un peu partout mais qui apparaissent dans les résultats de recherche de Google sur mobile.